Slovenska nogometna reprezentanca je bila v Splitu slaba kot že dolgo ne. Zakaj ni videti napredka od lige narodov, zakaj jena velikih tekmah brezzobi mojster? Ali se je treba še enkrat lotiti prenove ali se spopasti s tekmovalnim izzivom ter se podati v boj za drugo mesto v kvalifikacijski skupini za SP? To so vprašanja, na katera smo poskušali dobiti odgovore., bivši selektor: »Že pred letom dni sem rekel, da bi bilo treba zamenjati selektorja. Od lige narodov (LN) do kvalifikacij je reprezentanca nazadovala zato, ker si je selektor začel izmišljati nove igralce, ki niso kos tej ravni. Imel pa je boljše. Iličić je odličen, ampak je v položaju, ko ne more pomagati. Tekmovati je treba do konca, četudi z, a potem se bo vsaj vedelo, proti komu bo treba usmeriti strelice.«, bivši selektor:«Gre za težave, ki so psihične in socialne narave. Pomanjkanje motivacije, želje, borbenosti. Mogoče vodenja. Če se ne boriš, taktika ne pomaga. Iličić je dodana vrednost, a z njim se nekaj dogaja. Z njim se je treba pogovoriti in videti, kako dolgo bo še lahko pomagal in ali se zaveda svojih pomanjkljivosti. Vse moramo narediti za preboj na drugo mesto. Temelji so, moti me le, da moštvo še ni oblikovano. Pojavlja se preveč igralcev kot rešitev. A najprej je treba rešiti problem motivacije, želje, volje.«, bivši selektor: »LN je bila drugačna zgodba, kot so kvalifikacije za SP. V LN se je lahko razmišljalo bolj sproščeno, ekipe so različno dojemale resnost tekmovanja. Delovali smo veliko bolje, vmes je preteklo tudi nekaj časa, nogomet pa se hitro spreminja. Iličić? Na najpomembnejši tekmi najbolj potrebuješ ključne može. Ni bilo lepo spremljati, kako igrišče zapušča ključni igralec, na katerem smo gradili vse. Slovenija nima možnosti vsak dan začeti znova, ker nima širokega nabora v igralskem in strokovnem kadru.«, bivši reprezentant: »Sem alergičen na generale po bitki in ne želim biti tudi zdaj. Vsaka naša uspešna zgodba je imela veliko padcev. Imamo dobre igralce, se pa čudim, da res ni videti napredka. Med tekmeci v LN in kvalifikacijah za SP je velika razlika. Hrvati sodijo med najboljše na svetu, imajo izkušene zvezdnike, rutino zmagovanja in tekmovanj. Ni bilo lepo, a nisem videl napačnega odnosa. Smo v čudnem obdobju, ki ga je treba prebroditi in upati do konca. Iličić ima v klubu več kakovostnih soigralcev in več manevrskega prostora.«, bivši reprezentant: »Mogoče smo se precenili. V LN so tekmeci slabši, v kvalifikacijah za SP se vidi ogromna razlika v tehničnem znanju in telesni moči. Iličić je naš najboljši igralec in tekmeci to vedo. Enostavno se nanj pripravijo. Njemu je težko, ker je sam. Točke moramo loviti na vsaki tekmi, selektor pa naj sestavlja moštvo. Osebno bi lovil točke z igralci, ki jih vidim tudi v naslednjih kvalifikacijah. Ugleda se ne sme zapravljati. Fraza, premalo je časa, ne obstaja. Vsi so na istem.«Gorazd Nejedly,