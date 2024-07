Tadej Pogačar piše slovensko in svetovno zgodovino

Kdor ni spremljal 111. dirke po Franciji, je zamudil nekaj nepozabnega in težko ponovljivega. Tadej Pogačar je uprizoril eno od največjih kolesarskih predstav v zgodovini, kakršnim nismo bili priča že desetletja, bržkone vse odkar je v sedemdesetih letih minulega stoletja kolo v kot postavil največji v zgodovini Eddy Merckx. A zdaj je največji Slovenec, ki je v istem letu dobil Giro in Tour ter pri tem slavil 12 etapnih zmag.

Ni ga močnejšega kolesarja, kot je Tadej Pogačar. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Ob spremljanju mejnikov, ki jih je Pogačar prestavil v zadnjih treh tednih, se je marsikomu lahko zvrtelo v glavi. Glavni je bil seveda ta, da je postal prvi kolesar po Marcu Pantaniju in osmi skupno, ki je v istem letu osvojil tako rožnato kot rumeno majico. Italijanskemu Gusarju je to uspelo pred 26 leti, vendar nikakor ne v tako v velikem slogu kot Pogiju, ki je maja v Italiji konkurenco deklasiral s šestimi etapnimi zmagami in prednostjo slabih 10 minut pred najbližjim zasledovalcem Danijem Martinezom.

3. končno zmago na Touru je slavil Tadej Pogačar. 6 etap je letos dobil tako na Touru kot na Giru. 6:17 je za slovenskim asom zaostal Jonas Vingegaard.

Številni so tedaj razmišljali, da mu je to omogočila šibka konkurenca, vendar se je na Touru zgodba ponovila. Pogačar ga je končal s šestimi etapnimi zmagami in prednostjo 6:17 pred Jonasom Vingegaardom, Dancem, ki je prav na njegov račun dobil Tour v zadnjih dveh letih. Na štartu so bili vsi najboljši na svetu, na cilju je med njimi manjkal samo Primož Roglič, ki je zaradi padca odstopil po 12. etapi.

Tretjič je stopil na francoski kolesarski prestol. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Vse gorske etape in kronometer

Po tem se je začela simultanka 25-letnika s Klanca pri Komendi, ki je od ključnih etap proti Vingegaardu izgubil le sprint 11. etape v Centralnem masivu in proti Remcu Evenepoelu prvo vožnjo na čas v 7. etapi. Pogačar pa je dobil vse prave gorske etape v Pirenejih in Alpah ter za piko na i še prestižno vožnjo na čas ob Azurni obali. Na cestah, ki jih pozna kot lastni žep, saj živi v Monte Carlu, kjer se je sklepna preizkušnja dirke začela, in trenira v hribih nad Nico, kjer se je končala.

Znana četverica za Pariz Selektor Uroš Murn bo danes objavil četverico, ki bo slovenske barve branila na olimpijski cestni dirki 3. avgusta, a je že jasno, da bodo v njej poleg Tadeja Pogačarja še Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik. Kljub številnim vprašanjem slovenskih novinarjev pri Rogličevi ekipi Red Bull Bora Hansgrohe niso razkrili, kako hude so bile poškodbe ob padcu, zaradi katerega je 34-letni Zasavec že tretjič zapored predčasno končal Tour. Izdali so le, da je Primož Roglič že na rehabilitaciji v Red Bullovem športnem centru v Salzburgu, kjer se bo pripravil za vrnitev na dirke.

Kot da je še potreboval potrditev, da je najboljši, je prednost pred Vingegaardom povečal še za dobro minuto in poskrbel za to, da je leto po največjem porazu (lani je za Dancem zaostal več kot sedem minut) slavil najbolj prepričljivo od treh zmag na Touru. Ta je bil njegov v letih 2020 in 2021, zdaj se je vrnil na prestol, za katerega je bil vedno prepričan, da mora biti njegov.

Na tisoče rojakov ga je spremljalo na sklepnih etapah Toura. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Zato je trdo garal in vse podredil največji dirki na svetu, na kateri je doslej običajno dobival po tri etape. Letos je to številko podvojil in skupaj z zmagami na Giru presegel Merckxov dosežek iz leta 1970, ko je Belgijec z osmimi zmagami na Touru in tremi na Giru skupno dobil 11 etap na teh dveh dirkah. Izboljšal je tudi zgodovinski dosežek zadnjega Francoza, ki je dobil Tour, Bernarda Hinaulta. Legandarni »Jazbec« je leta 1979 dobil štiri etape, medtem ko je nosil rumeno majico. Pogačar jih je tokrat pet.

S tem je sezonsko bero povečal na 21 zmag in karierno na 84, s čimer se je izenačil z Rogličem, s katerim sta v zadnjih petih sezonah skupaj pisala novo zgodovino Toura. Slovenija ima po njuni zaslugi že 51 rumenih majic, od tega jih je 40 oblekel Pogačar, ki je pri tej statistiki že 6. v zgodovini. Pred njim so le še Jacques Anquetil, Chris Froome, Miguel Indurain, Hinault in Merckx.

Zmagal je tudi s pomočjo izjemno močne ekipe UAE. FOTO: Laurent Cipriani/Reuters

Jih bo prehitel? To bo pokazal čas, vendar je prevlada na letošnjem Touru pustila občutek, da se je zlata Pogačarjeva doba šele začela. »Izjemno ponosen sem na doseženo na tem Touru. Nora pot je za nami, izjemna bitka z Jonasom, Remcom in Primožem. Videli smo tudi izjemen Cavendishev rekord. Hvala vsem navijačem, vaša podpora je bila res izjemna, hvala moji družini in tudi prirediteljem Toura, ki so dobro poskrbeli za varnost,« je Pogačar povedal, potem ko je v Nici zadonela Zdravljica.

Kmalu se bo odpravil v olimpijski Pariz in morda jo bomo poslušali tudi tam.