Svetovni prvak nima dvomov

Teden je v znamenju dveh odmevnih turnirjev, ki se zaključujeta danes oziroma jutri. V Oslu poteka tretji turnir tretje sezone elitne spletne serije, na katerem se osmerica nastopajočih med seboj sicer meri prek računalniških zaslonov, a vsi igrajo s skupnega prizorišča. Svetovni prvak Magnus Carlsen je doma velik favorit za končno zmago, a bo boj zanjo očitno odprt do konca.

Format turnirja s sedmimi minidvoboji štirih partij je lahko precej nepredvidljiv, saj ne dopušča veliko možnosti za popravljanje morebitnih spodrsljajev. Slednji se je svetovnemu prvaku, ki nastopa ne povsem zdrav, pripetil v drugem dvoboju, ko ga je z minimalnim rezultatom ugnal Vietnamec Liem Le Quang. Najbolje je začel najmlajši udeleženec, 16-letni Indijec Ramešbabu Pragnananda, ki je dobil prve tri dvoboje in se je na ta način zavihtel v samostojno vodstvo.

šeh

V četrtem dvoboju so bile vse oči usmerjene v njegov obračun proti svetovnemu prvaku, v katerem pa je slednji pokazal vse svoje mojstrstvo in ga prepričljivo dobil z rezultatom 3:0. S tem je mladeniča ujel na vrhu, izničil omenjeni spodrsljaj in si ponovno pripravil odlično izhodišče za novo zmago. Kot je dejal sam, nima nobenih dvomov o tem, da je najboljši igralec na svetu, a je to dejstvo treba vedno znova in znova potrjevati.

Privlačen nagradni sklad

Kakovost in mojstrstvo pa bosta prišla do izraza tudi v Saint Louisu, kjer se odvija ameriški pokal z najboljšimi igralkami in igralci te države. Tekmovanje poteka v zanimivi različici dvojnega izločanja, kjer poraženec dobi še eno priložnost v pospešenem šahu in se lahko vrne v boj za prvo mesto. Do zdaj je največ pokazal nekdanji izzivalec svetovnega prvaka in dolgoletni drugi igralec na svetu Fabiano Caruana, slavil je v vseh dvobojih. V igri za prvo mesto sta ostala še Levon Aronjan in Lenier Dominguez. Oba sta že izgubila en dvoboj, a bosta medsebojno odločila, kdo bo vendarle dobil še eno priložnost za končno zmago v finalnem dvoboju proti Caruani.

BELI NA POTEZI Carlsen – Pragnananda, Oslo 2022. Kako je beli učinkovito zaključil partijo? REŠITEV: 1.Txf8+! Kxf8 2.Dc8+ Ke7 3.La3+ Kf6 4.Dd8+ z matom v naslednji potezi.

Na ženskem turnirju je bila do zdaj najbolj prepričljiva prva nosilka in osemkratna ameriška prvakinja Irina Kruš, ki pa bo morala za dokončno slavje, tako kot Caruana, zmagati še v zadnjem dvoboju. Turnir v ameriški prestolnici šaha ima zelo privlačen nagradni sklad. Znaša 300 tisoč dolarjev, pri čemer sta dve tretjini namenjeni moškemu in tretjina zneska ženskemu turnirju.