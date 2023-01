Streljala bosta tudi Luka in Živa

V novem letu 2023 bo treba tudi kaj zadeti. Srečo v življenju, denar na loteriji ... V športnem pomenu pa bodo ob biatloncih in biatlonkah morali dobro zadevati (tarče) tudi strelci. Slovenija ima dolgo in žlahtno zgodovino v strelskem športu, za začetek leta bo pestro v Rušah.

Na največjem mednarodnem strelskem tekmovanju na slovenskih tleh bo namreč rekordno. Med sredo in nedeljo bodo nastopali z zračno pištolo in puško na razdalji 10 metrov, prireditelj, Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše, pa je naznanil udeležbo strelcev iz 31 držav (lani 20). To bo tekmovanje velike nagrade, ta je za stopnjo nižje od ranga svetovnega pokala, je pa na ravni celinskih prvenstev. VN v Rušah bo štela kot uvodno kvalifikacijsko sito za olimpijske igre v Parizu in letošnje evropske igre v Krakovu.

Več kot 270 strelcev

Prihaja več kot 270 tekmovalcev in tekmovalk iz Južne Koreje, Japonske, Velike Britanije, Poljske, Italije, Češke, Madžarske, Srbije, Švice, Švedske, Francije in Avstrije, pridejo pa tudi strelke in strelci iz Avstralije, Kirgizije, Tajvana, Mehike ... Najmočnejša konkurenca bo na ženski posamični tekmi z zračno puško, prijavljenih je 76 deklet. Finale bo v soboto ob 16.45, od 10.30 kvalifikacije.

Poleg udarnih Slovenk Žive Dvoršak, Klavdije Jerovšek, Urške Kuharič, Nuše Žnidarič in Urške Hrašovec bodo v tarče merile tudi nekatere najboljše svetovne strelke. Med njimi Francozinja Oceanne Muller, trenutno prva strelka na jakostni lestvici Mednarodne strelske zveze ISSF.

V moški puški bo streljala peterica iz najboljše svetovne deseterice, v moški pištoli dva, v ženski ena. V Rušah bo tudi dvakratni svetovni prvak z zračno in malokalibrsko pištolo iz leta 2010, Japonec Tomojuki Macuda. Od slovenskih predstavnikov gre omeniti tudi zelo nadarjenega, 19-letnega Luko Lukića, ta je na lanskih sredozemskih igrah v alžirskem Oranu z zračno puško osvojil posamično bronasto kolajno in to ponovil v paru z Živo Dvoršak. Slednja je bila posamično prav tako na 3. stopnički, bosta pa oba v mešanih ekipah nastopila tudi v Rušah.