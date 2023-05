Šteje mu le še veselje navijačev

Prvi vrhunec nogometne sezone pod okriljem Uefe bo nocoj (21.00) gostil stadion Ferenca Puskasa v glavnem madžarskem mestu. Tekmeca v finalu evropske lige sta zanimiva. Sevilla in Roma kažeta veliko boljše predstave v mednarodnih tekmovanjih kot v domačih prvenstvih. Andaluzijci so s šestimi naslovi kralji evropske lige, sinovi volkulje iz večnega mesta premierni prvaki konferenčne lige.

Tradicija v vlogo favorita postavlja Sevillo, ki je po moči drugo evropsko tekmovanje osvojila šestkrat, v letih 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 in 2020. Stavnice jima pripisujejo enake možnosti (kvoti 1,90). Roma, ki je bila nazadnje italijanski prvak pred 22 leti, ima veliko manj uspeha v Evropi. Leta 1961 je osvojila edino lovoriko, pokal velesejemskih mest, predhodnika pokala Uefa, katerega je nasledila prav evropska liga.

Denarna nagrada

Če je Sevilla dobila prav vseh šest finalnih tekem, ima Roma slabše spomine. Leta 1984 je izgubila v finalu pokala državnih prvakov na svojem Olimpicu proti Liverpoolu, neuspešna je bila tudi v finalu pokala Uefa leta 1991, ko je bil v dveh tekmah s 3:0 boljši Inter. Urok, ki je trajal 61 let, je premagal kdo drug kot Jose Mourinho, ki se je lani v finalu konferenčne lige veselil zmage proti Feyenoordu. Bilo je »mourinhovskih«1:0 in tudi nocoj je mogoče pričakovati, da bo »The Special One« postavil zaprto taktiko in posest žoge prepustil tehnično dovršenim Špancem.

Ti so imeli težje delo na poti do Budimpešte, izločili PSV, Fenerbahče, Manchester United in Juventus. Roma je bila boljša od Salzburga, Real Sociedada, Feyenoorda in Bayerja iz Leverkusna. Ker je Sevilla pred zadnjim kolom šele enajsta v la ligi, ji samo zmaga prinaša evropsko vstopnico. Roma je šesta v serie A in se oklepa mesta v evropski ligi, zato bo Mourinho naredil vse, da se vrne med evropsko smetano, ki jo je pokoril s Portom (2004) in Interjem (2010). Nezanemarljiva je tudi denarna nagrada, prvak bo zaslužil dodatnih 8,6 milijona evrov.

Roma je stanje duha

Sevillo vodi Jose Luis Etxebarria, ki je marca zamenjal Argentinca Jorgeja Sampaolija. Znajti se bo moral brez kaznovanega branilca Marcosa Acune. Več težav ima Roma, ki pogreša prvega strelca Paula Dybalo. Njen glavni adut je morda prav Mourinho, ki je pragmatik, taktik in predvsem dober govorec. V intervjuju za italijanski Sky je pred finalom povedal, da v takšnih trenutkih ne razmišlja o tem, kaj je osvojil v karieri. »Preteklost je zgodovina, ki se ne more spremeniti. Vedno gledam v prihodnost, takšna je moja filozofija. Dolgo sem že v nogometu in to je še en finale zame. Zdaj bolj kot o lovorikah razmišljam o veselju, ki ga lahko damo Rominim navijačem. Rim je mesto, ki diha in živi za nogomet. Roma je stanje duha, pomeni pripadnost nečemu pomembnemu. Vsak dan garamo, da zgradimo velik klub, dva zaporedna finalna nastopa predstavljata dosežek, s katerim se hvalijo le največji,« je dejal 60-letni Mou in zavrnil namigovanja, da morda že razmišlja o koncu kariere: »Ljudje mislijo, da sem star, ker me poznajo že dolgo in ker vidijo moje sive lase. Toda nisem star in še dolgo me boste gledali.«