Stari oviri, nov načrt za Gorana in Luko

Brez izgub so se slovenski košarkarji pretolkli skozi redni del lige NBA in v soboto zvečer (in ponoči) jih že čakajo prvi izzivi izločilnih bojev. V minulih tednih je največ pozornosti in statističnega uspeha požel Luka Dončić, toda pred vnovičnim soočenjem Dallasa z LA Clippers ne smemo pozabiti, da je od odhoda v ZDA okusil le šest tekem končnice. Goran Dragić jih je odigral 52, od teh 17 lani, ko se je z Miamijem presenetljivo, a prepričljivo uvrstil v veliki finale. Vlatko Čančar je v tej sezoni dobil priložnost v 41 Denverjevih nastopih (lani v 14), zdaj upal, da bo v spopadu s Portlandom prvič doživel mrzlico dvobojev na izpadanje.



Dallas Mavericks so v nečem že prvi v elitni ameriški ligi. Kar sedem njihovih košarkarjev je moralo med sezono v karanteno in skupaj so izpustili 56 tekem. Izkazalo se je, da je bil med okuženimi tudi Dončić, a tega ni občutil, le pri testiranju so mu zaznali protitelesa. Zaradi lažjih poškodb je izpustil šest tekem od skupno 72, po igralnih minutah (povp. 34,3) pa je vendarle 20. v ligi NBA. A kot pravi, se bo po petih dnevih počitka počutil kot prerojen in se z vsemi močmi lotil revanše s četrtim nosilcem zahodne konference s Kawhijem Leonardom in Paulom Georgeem v glavnih vlogah.



Lani so bili LA Clippers uspešnejši s 4:2 v zmagah, devet mesecev pozneje bi se lahko karte drugače premešale. Še posebno če bo Ljubljančan igral na podobni ravni kot med lansko bitko (31 točk, 9,8 skoka in 8,7 asistence) z izjemno močno, a manj slavno zasedbo iz Los Angelesa, eno od treh članic lige NBA (poleg Charlotta in New Orleansa), ki se nikoli ni uvrstila niti v konferenčni finale. Seveda pa bo Dončić potreboval ustrezno pomoč Kristapsa Porzingisa, ki je lani igral le na treh tekmah končnice in letos zaradi poškodb izpustil kar 29 nastopov, Tima Hardawaya in drugih soigralcev. Sicer bo Dallas še deseto leto zapored ostal brez dobljenega dvoboja končnice. Sklatiti letečega Grka Miami je v lanskih izločilnih bitkah po vrsti izločil Indiano (4:0), Milwaukee (4:1) in Boston (4:2), kot prvak vzhodne konference se je ustavil šele na zadnji oviri – LA Lakers (2:4). Goran Dragić je bil med dolgo potjo drugi najboljši strelec moštva v končnici za Jimmyjem Butlerjem, še najmanj točk je v konferenčni končnici dosegal proti Milwaukeeju – 19,8. V tej sezoni je njegovo povprečje 13,4 točke, zato se nadeja, da bi se lahko pri 35 letih čim bolj približal številkam iz lanskega mehurčka v Orlandu. Miami bi moral za uspešno revanšo omejiti učinek petega najboljšega strelca sezone Giannisa Antetokounmpa (povp. 28,1) in Khrisa Middletona (20,1), kar mu v treh soočenjih v rednem delu lige NBA ni povsem uspelo, saj je dvakrat klonil. Znano pa je, da imajo jeleni iz Wisconsina tradicionalne težave, ko tekme končnice prinesejo dodatno mero agresivnosti. Njihovega letečega Grka namreč pričakajo zgoščene obrambe, pri metih z večje razdalje pa ni med najbolj natančnimi. Njegov letošnji izkoristek za tri točke je 30,3 odstotka.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: