Srbska zaušnica poduk za Stožice

Pred začetkom letošnje končnice lige ABA so nenavadno zvenele besede košarkarjev Cedevite Olimpije, da se veselijo polfinalnega dvoboja s Partizanom, saj naj bi jim bolj ustrezal kot drugi možni tekmeci. Njihov optimizem je temeljil na izidih zadnjih soočenj z Beograjčani, ni pa zajel vseh dejavnikov, ki so udarili na plano v nedeljski prvi etapi bitke za preboj v veliki regionalni finale. Po gladkem porazu v srbski metropoli bo že danes ob 18. uri v Stožicah napočil trenutek za nove odtenke resnice.

Ljubljančani so vkorakali v Beograjsko areno po presenečenje, a že pred polčasom zaostajali z 18 točkami razlike in jo na koncu še dobro odnesli ob porazu s 70:85. Pomagal jim je tudi domači strateg Željko Obradović, saj je večji del drugega polčasa varčeval z močmi svojih glavnih adutov. Slovenski prvaki so medtem porabili precej energije, ko so se poskušali ogniti pravemu polomu, niso pa mogli popraviti zelo bledega vtisa.

O njihovi nekonkurenčnosti pričajo domala vse statistične prvine. Edina izjema je bil skok, ki so ga dobili nepričakovano prepričljivo s 50:28 (Alen Omić 17, Amar Alibegović 8). Zgolj pod obročem gostiteljev so ujeli 27 odbitih žog (Omić 8) in izenačili rekord lige ABA, ki je bil od 1. decembra 2001 v lasti košarkarjev Bosne. A tako kot Sarajevčanom v Zadru tudi Cedeviti Olimpiji niso kaj prida pomagale druge, tretje in celo četrte napadalne priložnosti.

V Ljubljani druga pesem?

Po zaslugi 28 točk v zadnji četrtini je nekako prilezla do pičlih 70 točk in nudila precej slabši odpor, kot ga je Partizanu v četrtfinalu SC Derby. S 30,7-odstotnim izkoristkom vseh metov iz igre, večjim številom poskusom za tri točke (8:38 ali 21 %) kot za dve (15:37 ali 40,5 %) kljub odsotnosti poškodovanega Josha Adamsa, nenatančnostjo pomembnih adutov (Alibegović iz igre 2:11, Marko Jeremić 1:7, Edo Murić 2:8, Zoran Dragić 3:12, Yogi Ferrell 4:13), Omićevo neizkoriščenostjo (3:4 v 28 minutah) in 17 izgubljenimi žogami (Ferrell in Matic Rebec po 4) so si kar sami opredelili številčni kažipot za stožiško revanšo, ki lahko za Ljubljančane že pomeni konec regionalne sezone in utvare, da so veliko več vredni, kot so prikazali v evropskem pokalu.

A tudi beograjski črno-beli imajo svojo računico za drugo polfinalno dejanje. Trije njihovi pomembni možje – Zach Leday (2), Mathias Lessort (2) in Kevin Punter (5) – so v nedeljo družno dosegli le devet točk, kar je zanje neobičajno malo. V četrtfinalnem dvoboju evrolige z Realom so denimo skupno dosegali po 49,3 točke na petih tekmah in Cedevita Olimpija jih bo z boljšim današnjim odporom neizogibno izzvala, naj pokažejo, kaj znajo. Bitka v Stožicah bo zato v marsičem drugačna kot beograjska, za začetek pa bodo morali domači košarkarji preprečiti, da bi jih tekmeci znova izrinili daleč od obroča ter jim močno otežili sodelovanje med zunanjimi igralci in centri.