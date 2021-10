Spor za zvezdniške odvetnike

Enostranska prekinitev pogodbe med FC Koper in športnim direktorjem (ŠD) Boškom Županovićem je sprožila spor, ki se bo, kot kaže, reševal filmsko: na sodiščih in med zvezdniško zasedbo odvetnikov. Klubske barve zastopa ugledna ljubljanska odvetniška hiša ODI Law, katere ustanovitelj in lastnik je Uroš Ilić, iz ozadja bo igral Franci Matoz, ki je tudi član uprave FC Koper in nekoč Županovićev zaveznik, izzval pa jih bo zastopnik odstavljenega ŠD Miran Kos, sicer ustanovitelj ravenske Odvetniške pisarne Kos, Štumpfl in partnerji.



Ponedeljek je imel nenavaden nedeljski uvod. Še preden je Županović predstavil svoje argumente, se je nanje že odzval klub z javnim pismom (več na delo.si). Komentar glavnega akterja je bil pričakovan in razumljiv: »Napad je najboljša obramba.«



V odvetniški bitki težkokategornikov bi na koncu lahko najkrajšo potegnil klub. Na to je opozoril Županović, sicer tudi mag. iur. in ne le bivši športni direktor, temveč tudi partner kluba z resnimi materialnimi naložbami.

»NZS smo opozorili na dejanja kluba in možnost izgube tekmovalne licence,« je povedal Kos. FC Koper je namreč tudi v postopku organizacijskega preoblikovanja, ki naj bi bil upraviteljsko podobno ustrojen kot Olimpija.



Jedro spora je po Županoviću enostranska odpoved pogodbe o poslovnem sodelovanju in pogodbe o delu športnega direktorja, zaradi česar so mu »pravice sistematično kršene in je zanje prikrajšan«.

Upravni odbor kluba je 2. julija sprejel sklep o odpovedi pogodbe s športnim direktorjem z enomesečnim odpovednim rokom in da klub odstopa od pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki so jo sklenili 24. aprila 2017.



Zanimiva je Županovićeva trditev, da po pogodbi o poslovnem sodelovanju katera koli pogodba v klubu, ki so jo sklenili brez njegove odobritve, ni veljavna.

Obtožil Rudonjo

Županović in FC Koper imata lepo zgodovino sodelovanja. Njegovo podjetje Delona je v obdobju prisilne poravnave kluba leta 2016 od Milana Mandarića odkupilo za slab milijon evrov terjatev in postalo največji upnik koprskega kluba.



Za pravno ofenzivo in za svojo zaščito interesov ima Županović podlago v pogodbah in aneksih, sklenjenih s klubom FC Koper. Zato zahteva, da mu nemudoma omogoči nemoteno izvrševanje pravic in obveznosti.

Tudi ta spor lahko kljub moralnim parolam in sladkim besedam razrešijo evri. Vrednost minulega dela in predčasno prekinjene pogodbe, ki velja do leta 2023, je Županović ovrednotil na dva milijona evrov. V primeru dogovora bi bil znesek bistveno nižji, je priznal Županović.

Županović je pri pojasnilih svojih dejanj in ukrepanj za vse koprske težave označil tudi nekdanjega športnega direktorja Mladena Rudonjo, zaradi katerega si je nakopal jezo dela klubskih mož.



»Ko sem ga nasledil in od njega prevzel vajeti športnega direktorja, sem našel tudi dokumentacijo in se soočil z določenimi postopki, škodljivimi za klub, ki bi lahko bili usodni za njegovo izključitev. Kdor dela v škodo kluba, ne more biti član kluba VIP,« je bil neposreden 46-letni Županović.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: