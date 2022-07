Španec v Luksemburgu s podporo slavnih rojakov

Z jasnim trenerjevim sporočilom »boljši smo« bodo nogometaši Olimpije drevi ob 19.30 v Luksemburgu v povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti Differdangeu začeli udejanjati besede Alberta Riere. Ljubljanskih 1:1 ne pomeni ničesar, gol v gosteh že drugo sezono v evropskih pokalih ne zagotavlja nobene prednosti, zato se Ljubljančani lahko veliko bolj sproščeno spustijo v najmanj 90 minut bitke, ki se lahko raztegne v podaljšek ali celo do odločitve o napredovanju po strelih z bele točke. Kaj je prinesel teden dni od prvega dvoboja v Stožicah? Mir in predvsem več skupnih treningov, ki so zbližali trenerjeve zamisli z nogometaši. V ljubljanskem dvoboju se je zdelo, da so igralci veliko bolje dojeli, kaj želi trener in na kakšen način, kot je on uvidel, s kom bi lahko lažje prebrodil vznemirljive prve tedne na trenerskem stolčku. Riera se ni zmotil, ko je brez zadržkov pritrdil, da ima na voljo boljše moštvo od domačega, toda zmaguje se na igrišču in tudi v slačilnici. Med štirimi zidovi se lahko oblikuje zmagovalna formula, ki bi v Olimpijinem taboru učinkovala kot dvojna doza supervitaminov. V številni 40-članski odpravi zeleno-belih je 22 nogometašev, med katerimi ni portugalskega dvojca novincev Samuela Pedra in Davida Sualeheja. Sezona pa se je po poškodbi na prvi tekmi že končala za Dina Špeharja.

Osvojiti jezne navijače

Olimpijinih prvih 90 minut ni bilo najbolj obetavnih za oba novinca, ki ju je pripeljal še stari športni direktor Mladen Rudonja. Argentinec Agustin Doffo je bil resda veliko manj slab kot Litovec Justas Lasickas, a ne toliko boljši, da bi lahko takoj iz prve enajsterice izpodrinil mladega Svita Sešlarja. Rierove sladke skrbi je izzval Almedin Ziljkić, ki je bil visoko motiviran predvsem zaradi tega, ker sta ga nekdanja ustvarjalca moštva, ob Rudonji še trener Robert Prosinečki, prečrtala. »Niso naivni, še posebno nevarna je napadalna trojica. A smo kakovostnejši,« je povedal Svit Sešlar, 20-letni sin nekdanjega reprezentanta Simona Sešlarja. Prav Svit je lahko zdravilo za slabe stvari v Stožicah, ki jih je posebej omenil tudi Riera. »Imeli smo težave pri zadnji podaji,« je ocenil Španec, ki ne skriva, da ima v slovitem Pepu Guardioli in Mikelu Arteti izjemna mentorja. Trmast, kot sta rojaka, je tudi on, kar je dal slutiti z odločnostjo, da ne bo odstopal od svoje filozofije, a bo hkrati moral najti način, kako zabiti gol. Tudi zato, ker mora osvojiti del najbolj nezadovoljnih navijačev. Pep in Mikel sta premalo.