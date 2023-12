Slovenskost Celja predobra tudi za Ljubljančane

Kdo še lahko ustavi Celjane na poti do naslova državnega prvaka v nogometu, drugega po letu 2020? Nihče ali pa zelo, zelo težko še kdo! Ta kdo bi lahko bili branilci lovorike – igralci Olimpije, ki bodo spomladanski del sezone začeli z ogromnim zaostankom desetih točk. Celjani so prav s 15. zmago (zadnjo jesensko) v zadnjih minutah prekinjene tekme 17. kroga proti Koprčanom pokazali premoč na domači ligaški fronti.

Drugih kandidatov za prvaka ni več, so pa najmanj trije za še eno ali dve evropski vstopnici (odvisno od tega, kdo bo pokalni zmagovalec): 3. Koper, 4. Maribor, 5. Bravo. In trije za obstanek: 10. Rogaška, 9. Radomlje 8. Aluminij.

»Res smo najbližje naslovu, a še vedno se bomo znojili in krvaveli. Zdaj smo plen vseh, vsi bodo zelo nabrušeni proti nam, mi pa moramo biti še močnejši, boljši, ponižni in osredotočeni le nase,« je ohranil držo umirjenega strokovnjaka in brez evforičnih gesel trener Damir Krznar. Morda se bo prav v Mariboru prekrižani Hrvat izkazal za glavnega džokerja celjskih selektorjev, ki so po odhodu glavnega arhitekta igralne in značajske podobe Alberta Riere potrebovali človeka njegovih značilnosti: umirjenega, izkušenega, natančnega, discipliniranega in po vijoličnem poglavju tudi motiviranega.

Aluminij do najpomembnejše zmage Izidi 17. kroga: Celje – Koper 2:0 (Tamar Svetlin 84., Gregor Bajde 89.), Rogaška – Aluminij 0:1 (Bamba Susso 66.), Maribor – Olimpija 3:1, Bravo – Mura 2:0, Domžale – Kalcer Radomlje 3:0. Pari 21. kroga (10. februar 2024): Bravo – Celje, Radomlje – Olimpija, Aluminij – Koper, Mura – Maribor, Rogaška – Domžale.

Ni spreminjal, kar je postavil Španec

Krznarjev izkupiček je sijajen. V osmih tekmah je osvojil 21 od 24 točk, 88 odstotkov točk. Riera jih je osvojil 26 od 33 oziroma 78 odstotkov. Edine tri pod Krznarjevo taktirko so Celjani izgubili proti prvakom, proti katerim so še povečali prednost. Ob Rierovem odhodu je ta znašala šest točk.

Mark Zabukovnik je bil jeseni tako dober, da je vse bližje selektorjevemu vabilu. FOTO: Jože Suhadolnik

Celjsko premoč je ob številkah (17 igralcev je doseglo gol, bili so najučinkovitejši in prejeli najmanj golov) izražala igralna podoba. Krznarjev modus operandi je bil preprost in je imel šampionsko rdečo nit v tem, da ni bistveno spreminjal tega, kar je začel in nastavil Riera. Manjše spremembe so narekovali igralci (ali z odhodi ali s poškodbami), ostala pa je zmagovalna miselnost in samozavest.

40 odstotkov tekem se je razpletlo z zmago gostiteljev in gostov. 273 golov so dosegli oziroma 2,87 na tekmo. 114.757 gledalcev je bilo na tribunah ali v povprečju 1220 na tekmo.

Celjani so v prvem delu jeseni ostali brez dveh najboljših napadalcev, ki sta dejansko na igrišču ustvarjala razliko. Najprej je v Italijo odšel Nigerijec Charles Ikwuemesi, ki je sicer res odigral le dve tekmi, a je pomenil več kot le to, da je eden od igralcev, nato se je poškodoval takrat najboljši strelec 1. SNL Aljoša Matko. Tudi velika Olimpijina okrepitev Mario Kvesić je igral le na devetih tekmah. Kot odkritja in hkrati trdni ter pomembni členi moštva so postali mlajši igralci: David Zec, Mark Zabukovnik in Tamar Svetlin.

Žan Karničnik in Nino Kouter (levo) sta prinesla šampionske izkušnje. FOTO: Jože Suhadolnik

Jeziček na tehtnici na celjsko stran nagiba tudi »slovenskost« moštva, saj ga po večini tvorijo igralci, ki vedo, kakšna je naša liga, in imajo šampionske izkušnje.

Olimpijin lov za Celjem otežuje še ena pomembna podrobnost: spomladi bodo igrali le 17 tekem oziroma dve manj kot jeseni.

Nogometno prvenstvo se bo nadaljevalo 10. februarja s tekmami 21. kroga.