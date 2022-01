Slovenski smučar po treningu v Kitzbühelu v bolnišnico

Prišel je čas za enega od vrhuncev sezone alpskih smučarjev – tekmo v Kitzbühelu. V slovenski reprezentanci imajo pred slovitim smukom na Streifu zdravstvene težave, v bolnišnico je namreč moral Boštjan Kline.

Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, se je Mariborčan najverjetneje zastrupil s hrano, zato je noč preživel v bolnišnici. »Trenutno je že v reprezentančnem hotelu in se počuti bolje. Odločitev o jutrišnjem startu bo sprejeta zjutraj,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zmagovalec dveh smukov za svetovni pokal bi moral jutri nastopiti v superveleslalomu. Zaradi slabe vremenske napovedi pa so organizatorji obrnili spored in smuk preložili na nedeljo, v soboto pa bo na sporedu slalom.

Na današnjem skrajšanem treningu smuka je bil najhitrejši Italijan Christof Innerhofer, Martin Čater je bil 31, Miha Hrobat pa 47.