Slovenski prvak in reprezentant padel na dopingu, pogodba z njim prekinjena

Kot strela z jasnega je v javnost odjeknila novica, da ACH Volley Ljubljana nepreklicno prekinja sodelovanje z igralcem Danijelom Konciljo. Odločitev so sporočili tudi preko družbenih omrežij. Kot so navedli, je razlog za to odločitev pozitiven dopinški test po pokalni tekmi marca letos v Mariboru, ki so jo Ljubljančani izgubili in izpadli iz tega tekmovanja.

»Razlog prekinitve je pozitiven test igralca na doping preverjanju po pokalni tekmi 6.3. v Mariboru. Igralec je o tem danes obvestil vodstvo slovenskih prvakov, ki je nemudoma odreagiralo in s Konciljo enostransko prekinilo pogodbo. Koncilja je bil pozitiven na prepovedano substanco Carboxy THC, kar je večini ljudi bolj znano kot marihuana. V odbojkarskem klubu ACH Volley Ljubljana do tovrstnih zadev postopamo z ničelno toleranco in se od zadeve distanciramo. Ekipa ACH Volley Ljubljana bo tako sezono zaključila z igralcem manj na položaju blokerja.«

Pod objavo so se usuli komentarji, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Celo vodstvo se ga naliva po zmagah, zmoti jih pa joint enega igralca. Idioti zahojeni. Trava je droga, a?!? Alkohol pa gre v potokih. Konjusine.«

»Za hip sem upala, da je to zelo slaba prvoaprilska šala, a žal ni. Velika škoda! Ampak pri teh zadevah mora biti toleranca ničelna. Boleča šola za Danija! «

»Res žalostno. Toda ta napaka ga ne opredeljuje. Hej, vem, da tega ne moreš brati, vendar te še vedno podpiramo in ti stojimo ob strani.«