Slovenski kolesarski strokovnjak: »Zdi se mi, da se niso dovolj pripravili na traso«

Z zmagoslavjem Belgijke Lotte Kopecky na cestni dirki profesionalk – Eugenia Bujak jo je končala na 54. mestu, Urša Pintar in Urša Žigart pa sta odstopili – se je končalo prvo super svetovno prvenstvo, ki je združevalo 13 kolesarskih disciplin. Slovenci si ga bomo zapomnili po bronu Tadeja Pogačarja na cestni dirki profesionalcev, s katerim je ponovil uspeh Andreja Hauptmana iz Lizbone 2001.

»Pogačarjeva kolajna je bila ena od redkih svetlih točk v slovenski ekspediciji, na cestnih dirkah vse ostalo ni bilo doraslo ravni tekmovanja, zdi se mi, da se niso dovolj pripravili na traso, ki jih je čakala na Škotskem,« je nekdanji slovenski profesionalec Primož Čerin opozoril na to, da je bila ob Pogijevem 3. mestu v izjemni bitki z Mathieujem van der Poelom, Woutom van Aertom in Madsom Pedersnom edina vidnejša slovenska uvrstitev na cestnih dirkah 9. mesto mladinca Žaka Eržena.

»Je hiter, eksploziven tekmovalec, zanj je to lepa spodbuda za naprej, nimamo pa drugih reprezentantov, ki bi bili blizu, da bi ga podpirali in mu pomagali. Na tej progi bi bil sposoben narediti še kaj veš. Prihaja z dirkališča, če bo pametno delal, bo tudi na cesti konkurenčen,« je Čerin povedal o novomeškem mladcu, ki je opozoril nase.

Iztržil največ, kar je lahko

Bi tudi Pogačar lahko dosegel več, če bi bila v reprezentanci tudi Primož Roglič in Matej Mohorič, ki sta odpovedala nastop na SP? »Mislim, da je Tadej na zelo specifični dirki profesionalcev iztržil največ, kar je lahko. Ugibanja, kaj bi bilo, če bi bilo, niso smiselna,« je odgovoril Čerin.

Zanj je bil razplet vožnje na čas profesionalcev, na kateri je zmago slavil Remco Evenepoel, Pogačar pa je vidno izmučen zasedel 21. mesto, pokazatelj tega, v katero smer gre vrhunsko kolesarstvo. »Proga Pogačarju ni bila pisana na kožo, na dveh tretjinah so bile hitrosti zelo velike, specialisti so bili v prednosti. V zakup je treba vzeti, da je za njim zelo uspešna in naporna sezona. Nenazadnje je tudi na cesti srebrni van Aert v kronometru končal za pričakovanji. Gre za specializacijo, kdor ima možnost, se pripravi na posamične preizkušnje in poizkuša iz njih potegniti največ,« je Čerin prepričan, da so bili na vrhu te vožnje na čas tisti, ki so se pripravili posebej nanjo.

Pogačar je v tej sezoni dirkal in zmagoval na vseh možnih terenih, vse do petkove vožnje na čas, po kateri je namignil, da je morda že končal sezono. »V zaključku je lahko spet konkurenčen, nekaj predaha in pameten trening potrebuje. Če se bo odločil za to, ima realno dobre možnosti, da se bori za zmage na zadnjih dirkah. Za naprej pa je pri njem lahko težava, da želi biti povsod v vrhu. Prej ali slej se bo moral iz mladostniške razigranosti spustiti na realna tla, določiti sezonske cilje in delati zanje. Kolesarstvo gre v to smer. Romantike, da bo povsod in vsem konkurenčen, bo prej ali slej konec,« Čerin razmišlja, da bo Pogačar, čeprav je svetovna številka ena, stežka kljuboval trendom v profesionalni karavani.

Ta bo po SP pozornost preusmerila na Vuelto, ki se bo 26. t. m. začela v Barceloni. Evenepoel bo lansko zmago branil proti dvojcu Jumba Visme Primožu Rogliču in Jonasu Vingegaardu.