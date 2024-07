Slovenski as odstopil z dirke po Franciji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič po padcu na četrtkovi etapi ne bo nadaljeval dirke po Franciji, je nekaj ur pred začetkom današnje etape sporočila njegova ekipa Red Bull-BORA-Hansgrohe. Pred kolesarji na dirki po Franciji je 13. etapa, ki jih bo popeljala od Agena do Pauja (163,5 kilometra) do vznožja Pirenejev. Start bo ob 13.50.

»Rogliča je že po včerajšnji etapi in znova danes zjutraj skrbno pregledala naša zdravniška ekipa. Odločili smo se, da ga danes ne bo na startu, tako da se bo lahko osredotočil na prihodnje cilje,« so zapisali pri nemško-avstrijskem moštvu.

Rogličev »odnos« z dirko po Franciji se je po četrtkovi etapi še dodatno zapletel, potem ko je vnovič trdo pristal na tleh, tokrat okoli 12 kilometrov pred ciljem 12. etape v Villeneuve-sur-Lotu.

Usoden je bil predvsem slabo označen del ceste s prometnimi otočki okoli 12 km pred ciljem, zaradi katerih je padel kolesar Astane Kazahstanec Aleksej Lucenko. Tega je nato odneslo na drugo stran ceste, kjer je nekaj mest za najboljšimi vozil Roglič in v množičnem padcu tudi sam nesrečno pristal na tleh.

Za padec Roglič ni bil kriv, a to dejstvo ekipi in Kisovčanu ne pomaga prav dosti. Roglič (Red Bull-BORA-Hansgrohe) je v četrtek na cesti izgubil 2:27 minute in padel na šesto mesto v skupnem seštevku z zaostankom 4:42 minute.

Vodi Tadej Pogačar

Še naprej v vodstvu ostaja Pogačar (UAE Team Emirates), ki ima 1:06 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) ter 1:14 minute pred branilcem zadnjih dveh zmag, Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

Roglič, sicer trikratni zmagovalec Vuelte in lanski najboljši na Giru, se s francosko pentljo nikoli ni zares spoprijateljil, na njej je doživel že nekaj razočaranj.

Potem ko je v zadnjih šestih letih začel dirkati na skupni seštevek, je najvišje na Touru posegel leta 2020, ko je bil drugi. Takrat je bil sicer na dobri poti, da slavi zmago, a ga je v predzadnji etapi v kronometru na Planche-des-Belles-Filles prehitel rojak Pogačar in slavil presenetljivo zmago.

Leta 2020 je bil na dobri poti, da bi na Touru zmagal, a ga je v predzadnji etapi prehitel Pogačar. FOTO: Marco Bertorello Afp

Kasneje so jo Kisovčanu zagodli številni padci, zaradi katerih so predčasno usahnili upi na tako želeno skupno zmago v letih 2021 in 2022. Lani se je zaradi izgube statusa nespornega vodje takratne ekipe Jumbo-Visma posvetil drugim ciljem, slavil na Giru po sijajni predstavi na Svete Višarje ter nato pozno poleti z drugega mesta po padcu odstopil z Vuelte.

Vstopil v novo ekipo

Letos se je na Tour podal v barvah nove ekipe, potem ko je iskal polno podporo moštva, nekaj, česar mu Nizozemci po dveh zmagah Danca Jonasa Vingegaarda niso več mogli zagotoviti za rumeno pentljo.

A nesreče na francoskih cestah s tem ni pustil za sabo. Ta ga je »našla« predvsem sredi tega tedna, ko je najprej v sredini zahtevni hriboviti etapi padel pri majhni hitrosti, v četrtek pa jo je odnesel precej huje in po prespani noči končal nastope na 111. francoski pentlji.

Roglič je imel to sezono načrtovan še nastop na dirki po Španiji, medtem ko je olimpijski nastop na cestni dirki še visel v zraku in je bil odvisen predvsem od počutja po koncu Toura.

Zato ga ni bilo na seznamu Olimpijskega komiteja za cestno preizkušnjo, medtem ko se je že pred tem odločil, da ne bo branil zlate kolajne iz Tokia v kronometru.

Kateri so njegovi cilji v nadaljevanju sezone po današnjem odstopu, ekipa Red Bull-BORA-Hansgrohe zaenkrat ni razkrila.