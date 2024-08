Slovenska tekačica pometla s konkurenco

Maja Mihalinec Zidar (Mass Ljubljana) je bila na atletskem mitingu v avstrijskem kraju Andorf prva na 200 m s 23,44 sekunde in druga v finalu A na 100 m z 11,56 sekunde (veter +0,3 m/s). Pred njo je bila na krajši razdalji le Jamajčanka Christania Williams (11,40), članica srebrne olimpijske štafete v Riu de Janeiru leta 2016.

»Imela sem tri dobre teke danes. Menim, da je bil na 100 m v finalu najboljši, a so bili pogoji slabši kot v kvalifikacijah. V teku na 200 m pa sem v zadnjih nastopih pridobila nazaj moč za drugi del. Glede na pogoje je bil zato današnji tek celo najboljši v sezoni na tej razdalji. Upam, da bom imela še kakšno priložnost letos, da bom na 200 m dosegla še boljše izide,« je dejala Mihalinec Zidar.

Štiriintridesetletni finalistki dveh dvoranskih evropskih prvenstev se ni uspelo uvrstiti na letošnje olimpijske igre, kar bi bilo po Riu de Janeiru in Tokiu tretjič. Po poškodbi v prvem delu poletne sezone ji je zmanjkalo časa, da bi nastopila v Parizu.

Uspešni tudi drugi Slovenci

V kvalifikacijah je Mozirjanka z 11,54 dosegla tretji izid in se je edina med Slovenkami uvrstila v finale A. V finalu B je bila najhitrejša Lucija Potnik (Radlje), z 11,83 je bila skupno sedma. Preostale tri sprinterke so bile na zadnjih treh mestih v finalu, skupno 10. je bila Lina Hribar (Mass, 11,98), 11. Pika Bikar Kern (Triglav Kranj, 12,01) in 12. Karolina Zbičajnik (Poljane Maribor, 12,59).

Na 200 m je bila četrta Pika Bikar Kern s 24,15, peta Lina Hribar s 24,17, 12. pa Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) s 25,15.

Dve atletinji iz kranjskega kluba sta tekli na 100 m ovire, Katjuša Jordan Nadižar (Kranj) se je uvrstila v finale in bila tretja s 13,72 sekunde, Lana Andolšek pa je odstopila v kvalifikacijah.

Med atleti sta na 100 m Slovenca tekla v finalu B, v njem je bil drugi in skupno osmi Staš Tin Lorbar (Poljane, 10,69, veter +0,5 m/s), skupno 12. pa Jaka Svenšek (Poljane, 11,03). Slednji je tekel še na 200 m in bil 14. (23,45).