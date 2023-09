Slovenska igra je enostranska

Košarkarsko svetovno prvenstvo je za nami, zdaj prihaja čas za bolj poglobljene analize. V Delovem studiu sta jo opravila legendarni slovenski košarkar Peter Vilfan in Delov košarkarski specialist Eduardo Brozovič. Podkast bo na voljo danes na Delovi spletni strani. Zaključni del svetovnega prvenstva v Manili si je v živo ogledal tudi Peter Vilfan. Podoživel je občutke iz leta 1978, ko je v tem mestu postal svetovni prvak z jugoslovansko reprezentanco, tokrat pa skoraj ni mogel verjeti, kako zelo je na Filipinih priljubljen Luka Dončić.

Pri oceni slovenskih nastopov sta se Vilfan in Brozovič strinjala, da je slovenska reprezentanca z uvrstitvijo dosegla dober rezultat, a kljub temu sta opazila nekaj pomanjkljivosti. »Naša igra je že tri leta zelo enostranska. Imamo en način igre, ki ga ponavljamo vseh 40 minut. Žoga je v rokah Luke Dončića in on odloča o vsem, toda po svoje je to tudi normalno in logično,« pravi Peter Vilfan. »Najti bi morali še vsaj enega do še bolje dva igralca, ki bi od Luke prevzela del odgovornosti in pozornosti. Ker še nikoli do zdaj na velikih tekmovanjih nasprotniki niso tako agresivno – psihološko in telesno – pokrivali le enega igralca.«

Zamujamo pri pomladitvi

Oba sta se strinjala, da bi morali slovensko reprezentanco pomladiti. »Košarkarska srenja se mora nehati slepiti, kako se v Sloveniji dobro dela z mladimi. Predvsem imamo težave pri uveljavitvi mladih igralcev, čeprav je priložnosti za dokazovanje na slovenski sceni povsem dovolj. Izgubljamo talente, čeprav sem prepričan, da jih ni veliko manj kot nekoč,« je prepričan Brozovič. »Ne potrebujemo selektorja, ki bo Luko Dončiča učil košarke, temveč nekoga, ki bo znal in si upal dodati zraven mlade igralce. To ni povsem preprosto, a bo prelomno. Problem je, ker pri pomladitvi zamujamo že nekaj let,« je povedal Vilfan. »Luka potrebuje na klopi trenerja, ki ga bo znal umiriti in mu vrniti osredotočenost, a včasih tudi dvigniti glas. Luka potrebuje pomoč, saj smo lahko prav vsi izredno zadovoljni, da je naš in član reprezentance. Slovenska košarka se v veliki meri preživlja ravno s priljubljenostjo Luke Dončića.«