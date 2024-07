Slovenci jokali od ponosa, Ronaldo od žalosti in sreče

Slovenski nogometaši so končali nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji na spektakularen način, toda v tekmi osmine finala s favorizirano Portugalsko so kljub temu potegnili kratko. Iberska reprezentanca, ena od le treh na euru 2024, katere tržna vrednost presega milijardo evrov, je napredovala v četrtfinale po izvajanju enajstmetrovk (3:0), potem ko po 120 minutah igre nismo videli gola (0:0).

Portugalska – Slovenija 3:0 po 11-m (0:0, 0:0) Arena Frankfurt, gledalcev 46.576, sodnik Daniele Orsato (Italija) 7; enajstmetrovke: Ronaldo +, B. Fernandes +, B. Silva +; Iličić -, Balkovec -, Verbič -; Portugalska (4-3-3): D. Costa 10; N. Mendes 7, Pepe 8 (od 117. Neves –), R. Dias 8, Cancelo 8 (od 117. Semedo –); Vitinha 7 (od 65. Diogo Jota 7), Palhinha 7, B. Fernandes 7; Leao 7 (od 76. Conceiçao 6), Ronaldo 6, B. Silva 7; selektor: Roberto Martinez 6: Slovenija (4-4-2): Oblak 9; Balkovec 8, Bijol 9, Drkušić 9, Karničnik 9; Mlakar 8 (od 74. G. Stanković 8), G. Čerin 9, Elšnik 9 (od 106. Iličić –), Stojanović 8 (od 87. Verbič –); Šeško 8, Šporar 8 (od 74. Celar –); selektor: Matjaž Kek 9.

Posebej je izstopal trenutek, ko je vratar Jan Oblak ubranil kazenski strel Cristianu Ronaldu in slednjega spravil v večminutni jok, ter 115. minuta, ko je imel priložnost za gol Benjamin Šeško, a se je izkazal igralec večera, portugalski vratar Diogo Costa. Ronaldo je pozneje solze žalosti zamenja za solze sreče, saj se je njegova ekipa naprej prebila skozi šivankino uho.

Portugalci se bodo v petek v Hamburgu pomerili s Francijo. Slovenija bo sprejela nov izziv septembra, ko bo v dvoboju lige narodov obiskala Stožice izbrana vrsta Avstrije. Slovenci so se včeraj že vrnili v domovino, navijači so jih pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani in se z njimi še zadnjič fotografirali pred odhodom na poletne počitnice.

Presegli pričakovanja

»Zgradili smo reprezentanco, ki je zložena za naprej, kdorkoli jo bo vodil. Ne izključujem nikogar, kdorkoli jo bo vodil, ali jaz ali kdo drug. Reprezentanca je sestavljena, igralci pa so njen najpomembnejši člen. Mi smo le njihov servis. Vedel sem, da ne bomo razočarali Slovencev. To so igralci, ki so, upam, ustvarili kult reprezentance. Dokazali so, kaj pomeni igrati za Slovenijo, tudi tisti, ki niso igrali niti sekunde. Ko bi samo vedeli, kakšen privilegij imam, da lahko vodim takšno reprezentanco in na ta način igram proti velikanom svetovnega nogometa,« je povedal selektor Matjaž Kek.

12,25 milijona evrov je v štirih tekmah evropskega prvenstva v Nemčiji prejela Nogometna zveza Slovenije.

»Sami veste, s kakšno popotnico smo šli na euro 2024, gotovo smo presegli pričakovanja. A to je realna slika. Leporečje o napadalnem nogometu ne bo šlo. Če bo omogočeno vsem, ki smo v nogometu, da delamo naprej in s svojo idejo, potem bo tudi nogomet še prinesel veselje v Slovenijo,« je po podvigu v Nemčiji zatrdil Kek.

Papirnatim avtsajderjem s sončne strani Alp, ki so ostali neporaženi v dvobojih z Dansko, Srbijo, Anglijo in Portugalsko (!), in slovenskim navijačem, ki so brezhibno opravili delo tudi v Frankfurtu, se lahko samo priklonimo.

Jan Oblak je takole ubranil enajstmetrovko Cristianu Ronaldu. FOTO: Leon Vidic