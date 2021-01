Šla v popoln napad in kljub napakam ni popuščala

Meta Hrovat se je na dveh veleslalomih alpskih smučark za zlato lisico v Kranjski Gori vrnila v uspešne rezultatske tirnice. Prvi veleslalom za točke svetovnega pokala je končala na 9. mestu, v drugem se je 22-letna domačinka, tako kot lani na istem prizorišču, zavihtela na tretjo stopničko zmagovalnega odra. Italijanka Marta Bassino je zmagala na obeh preizkušnjah, uvodnega dne je bila druga Francozinja Tessa Worley, tretja Švicarka Michelle Gisin, ta je dan pozneje prismučala na stopničko višje. Hrovatova je na podkorenski strmini, ta je na njenem domačem pragu, znova pokazala, da zna voziti hitro.



Gorenjka sicer ni pričakovala, da lahko na tako zahtevni podlagi, na kateri članice slovenske zasedbe letos v nasprotju z lansko Zlato lisico niso dobile priložnosti za trening, skoči na oder za zmagovalke.



»Želela sem si odsmučati spodobno in kot sem v omenjenem stanju sposobna. Nisem imela visokih pričakovanj, izteklo se je veliko bolje, kot sem si predstavljala. V soboto sem v drugi vožnji v nekaj zavojih dobila občutek, ki sem ga dolgo iskala. Ko sem v nedeljo zjutraj stopila na smuči, sem začutila, da znam ponoviti tiste zavoje, ki sem jih naredila dan pred tem. In to mi je uspelo v malce večjem številu,« je dejala Hrovatova. »Po vseh težavah, ki sem jih imela, je še toliko lepše, da naposled vidim, da čez poletje nismo delali narobe, da smo resnično delali trdo in šli v pravo smer. Res sem vesela, da sem dobila potrditev in samozavest. V nedeljo sem se, tako kot v soboto, a le z nekoliko več samozavesti, lotila proge. Šla sem v popoln napad, in tudi če so se mi dogajale napake, nisem popuščala. Proga je bila težka in popuščanja ne sme biti. To mi je v drugo še toliko bolj uspelo,« je dodala smučarka. Trener Hrovatove Matija Grašič pa je opomnil: »Vesel sem, da je tudi na tekmi pokazala tisto, kar vso sezono že kaže na treningih. Preživeli smo težko obdobje s slalomski odstopi, s poškodbo hrbtne mišice. Gradila je na lanskih uspehih, na samozavesti, da temu hribu zaupa in da ga pozna. Tudi, da lahko na polno napade.«

Noro, vsega ne dohaja

V finalu drugega veleslaloma so nastopile še tri Slovenke in prav vse so osvojile točke. Andreja Slokar je tekmo končala na 19. mestu za prve veleslalomske točke v svetovnem pokalu. »Tehnično še ne smučam tako dobro, da bi takšne rezultate lahko ponavljala ali izboljševala, sploh v veleslalomu. Načeloma mi ustreza, ko je ledeno, težje kot je, bolje je. Moje tehnične napake se ne poznajo toliko, odločata bolj bojevitost in želja. Zagotovo se ne bi označila za veleslalomistko, česa podobnega nisem pričakovala, prej bi v slalomu. Moram reči, da je to, kar se mi dogaja v letošnji sezoni, noro, tega sploh ne dohajam,« je navrgla Slokarjeva, v soboto 32. Neja Dvornik je bila še drugič po vrsti v točkah, po sobotnem 23. mestu je veleslalom končala kot 21.



Slovenske nastope je zaokrožila Ana Bucik na 28. mestu, potem ko v soboto z 39. mestom ni bila del trideseterice, ki je šla na start tudi v drugo. Tina Robnik v nedeljo ni nastopila zaradi bolečin v levem kolenu, v uvodnem kranjskogorskem veleslalomu je s 30. časom ujela še en nastop, ta pa se je končal že po dveh zavojih. Ilka Štuhec, ki je v soboto, bila je 40., prvič nastopila na veleslalomu v dveh letih, pa je drugi nastop odpovedala zaradi priprav na naslednje tekme v hitrih disciplinah.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: