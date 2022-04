Skakalke velik korak bližje letalnici

V smučarskih skokih po koncu minule zime uvajajo precejšnje novosti. Med večjimi je zagotovo to, da bodo prihodnje leto v Vikersundu – če bodo seveda odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) 9. maja potrdili predlog članov pododbora za skoke – izpeljali zgodovinsko prvo žensko tekmo na letalnici.

Kakor so soglasno sprejeli v sredo na seji podkomiteja (s 14 glasovi za in nobenim proti), naj bi se med 17. in 19. marcem 2023 po zaletišču največje naprave na svetu, na kateri si že dobrih pet let z 253,5 metra svetovni rekord lasti avstrijski as Stefan Kraft, spustilo najboljših 15 skakalk v seštevku norveške turneje Raw Air. Šlo naj bi za ekshibicijsko preizkušnjo, ki ne bi štela za točke svetovnega pokala, udeležila pa se jo bodo lahko le dekleta, ki bodo takrat že dopolnila 18 let.

Ko je lani še večina članov pododbora nasprotovala predlogu (9:7), skakalke niso ostale tiho. Na pobudo norveške šampionke Maren Lundby, ki je – mimogrede – zaradi težav s težo izpustila celotno zadnjo sezono, je 21 skakalk iz devetih držav posnelo video, v katerem so izrazile svojo veliko željo po letenju.

»Eno leto smo delale na tem, vendar si nismo mislile, da bo prišlo tako daleč, da ga bomo morale zares objaviti,« je razkrila dobitnica treh velikih kristalnih globusov (2018, 2019 in 2020).

Med tistimi, ki so se dolgo na glas zavzemali za to, da bi tudi dekleta dobila priložnost za nastop na letalnici, je tudi športni direktor norveške reprezentance Clas Brede Bråthen. Zato se je – tako kot skakalke – nadvse razveselil zadnje novice. »Poznamo veliko skakalnih strokovnjakov. Toda kljub vsemu upam, da se strinjamo v tem, da so skakalke in njihovi trenerji največji poznavalci razmer. Oni bodo najbolje vedeli, kdaj je pravi čas za prvo tekmo v ženskih poletih,« je poudaril 53-letni Norvežan.

Po novem tudi tekme dvojic

Spremembe bodo dočakali tudi skakalci. Tako bodo uvedli ekipne preizkušnje s po dvema tekmovalcema in tremi serijami. Na tak način si želijo povečati konkurenčnost moštev in tudi tistim reprezentancam, ki težko zberejo štiri (vrhunske) skakalce, omogočiti, da se lahko potegujejo za vrh. Za nameček bodo pristojni prilagodili sistem zaletne in vetrne izravnave, pri čemer bodo kompenzacijski faktor ob vetru v hrbet z 21 odstotkov povečali na 50 %. Borek Sedlak, pomočnik direktorja skakalnih tekmovanj Sandra Pertileja, ki je zadolžen za ta projekt, je pojasnil, da je prilagoditev nujna, saj je od zadnjih sprememb tega pravila minilo že devet let. V tem obdobju so se precej spremenile tudi oprema, hitrosti in skakalna tehnika.

«S tem bomo vetrno izravnavo, ki jo bomo preizkusili na tekmah za veliko nagrado, bolj približali realnemu stanju in povečali poštenost v zahtevnih razmerah,« je razložil Sedlak. Omeniti kaže še, da so dokončno prepovedali uporabo novih Slatnarjevih vezi, glede njegovih smuči s položno konico pa se bodo odločili še v tem mesecu.