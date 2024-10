Šeško: Imamo recept za Juve

Po včerajšnjih osmih tekmah bosta danes v ligi prvakov spet imela pomembni vlogi paradna slovenska nogometaša, ki sta bila pred dvema tednoma tekmeca. Kapetan Jan Oblak bo po razburljivem derbiju z Realom gostoval pri Benfici, klubu, ki ga je leta 2010 pripeljal iz Olimpije, a mu ni dal prave priložnosti. Najboljši reprezentančni strelec Benjamin Šeško pa bo v Leipzigu gostil slavni Juventus.

Današnji pari Ob 18:45: Girona – Feyenoord, Šahtar Donjeck – Atalanta; ob 21.00 Benfica – Atletico Madrid, Dinamo Zagreb – Monaco, Liverpool – Bologna, Lille – Real Madrid, Sturm Gradec – Club Brugge, Aston Villa – Bayern München, Leipzig –Juventus.

Šeško je odlično začel sezono, dosegel štiri gole na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih. Bil je tudi strelec v Madridu, kjer ni upošteval Oblakovega svarila in ga premagal že v 4. minuti, ampak Atletico je izvlekel zmago z 2:1. Radečan je dosegel tudi uvodna zadetka na zadnji tekmi bundeslige, ko so rdeči biki razbili Augsburg s 4:0. Ni čudno, da ga je pred derbijem z Juventusom, ki je ligo prvakov odprl s prepričljivo zmago proti PSV (3:1), za intervju poprosila znamenita Gazzetta dello Sport.

87 tekem je v ligi prvakov odigral Jan Oblak, prejel je 85 golov.

»Vsaka tekma mi daje veliko motivacije, liga prvakov še posebej. Juventus in italijanski nogomet nasploh sta znana po močni obrambi in disciplini. Juventus je ob tem tudi zelo nepredvidljiv v napadu, toda mi imamo jasen taktični načrt in vemo, kako ga lahko ranimo,« je razmišljal 21-letni Šeško, ki ga Gazzetta vidi kot enega najbolj kompletnih napadalcev v Evropi. Zadeva z glavo, obema nogama, ob blizu in od daleč, kljub višini je spreten in dober v preigravanju ...

»V današnjem nogometu potrebuješ vse. Včasih je bilo dovolj, če si bil dober v eni prvini. Tudi razmišljati moraš veliko. Nogomet je postal tako hiter, da moraš brati igro in telo smotrno obremenjevati,« je dejal Šeško, ki je bil eden najbolj vročih igralcev na trgu, preden je tik pred eurom 2024 podaljšal pogodbo z Leipzigom. Zanj sta se zanimala tudi Milan in Arsenal.

»O tem nočem govoriti. Vesel sem v Leipzigu, zato sem ostal. Tukaj želim uresničiti velike stvari. Klub raste in jaz z njim.« Še glede nocojšnjega dvoboja: »Italijanski klubi so vedno med najboljšimi v Evropi in imajo veliko tradicije. Zato bosta tekmi z Juventusom in Interjem (26. novembra v Milanu; op. p.) nekaj posebnega.«

Oblak še brez poraza

Oblak je bil med najbolj zaslužnimi, da je Atletico preživel Celto (1:0) in Real Madrid (1:1) in ostaja neporažen v sezoni. Zdaj ga čaka težko gostovanje v Lizboni. Da bi gojil nostalgična čustva do orlov s stadiona luči (Luz), ne moremo govoriti. Član Benfice je bil štiri leta, a zanjo odigral le 26 tekem, drugače pa bi posojen v štiri portugalske klube, preden je zablestel v Atleticu. Tudi Benfica je tekmovanje v novem formatu odprla zmagovito, premagala je Crveno zvezdo z 2:1.

Jan Oblak bo največja ovira Benfici. FOTO: Juan Medina/Reuters

Sicer pa sta se kluba doslej pomerila dvakrat, v sezoni 2015/16 sta si razdelila gostujoči zmagi, obakrat je za Atlete že branil Oblak. Zanimivo, igrala sta tako Antoine Griezmann, tudi zdaj najbolj nevaren strelec zasedbe Diega Simeoneja, kot Angel Correa, ki je v sodnikovem dodatku izenačil proti Realu. Svoj pečat tekmi je dal tudi Oblak, ki je s spretnostjo rojenega napadalca preigral Viniciusa Jr. in požel ovacije na Metropolitanu.

Danes lahko na zelenici pričakujemo tudi Tomija Horvata, ko bo Sturm gostil Club Brugge. Jon Gorenc Stanković je poškodovan.