Seksi olimpijko poslali domov: Ustvarjala je neprimerno ozračje

20-letna plavalka Luana Alonso je morala zapustiti olimpijsko vas v Parizu, poročajo mediji. Paragvajska olimpijska delegacija ji očita, da je ustvarjala neprimerno vzdušje.

Ko se ji 27. julija ni uspelo uvrstiti v polfinale, je dva dni kasneje na instagramu zapisala, da se bo za nekaj časa umaknila iz plavanja.

»Plavanje: hvala, da si mi omogočilo, da sanjam, da ste me naučili se boriti, vztrajati, se žrtvovati, biti discipliniran in še kaj. Posvetila sem ti del življenja in tega ne bi menjala za nič na svetu, ker sem na tak način doživela najlepše stvari v življenju. Bilo je na tisoče lepih trenutkov, prijateljev iz tujih držav, ki jih bom za vedno nosila v svojem srcu. Nasvidenje, vidimo se kmalu,« je zapisala na omrežju, kjer ji sledi več kot 520 tisoč uporabnikov.

Po slabem rezultatu, dosegla je tretji najslabši rezultat, in niti po objavi Alonsova vasi ni zapustila, temveč je še nekaj dni ostala z delegacijo, a v ponedeljek se je na družbenih omrežjih javila z drugega konca sveta. Novico, da je morala zapustiti vas, so komentirali, da je šlo za neprimerno obnašanje in da je bila kaznovana. Nekdanja teniška igralka in voditeljica Larrisa Schaerer je dejala, da naj bi plavalka ustvarjala neprimerno atmosfero.

»Zahvaljujemo se ji, da je ravnala, kot smo ji naročili. Sama se je odločila, da noči ne bo preživela v olimpijski vasici,« je dejala Schaerer.