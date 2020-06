Šampionski derbi za zaprtimi vrati

Mandarić v Stožicah še ni videl zmage proti Mariboru

Hit pomladi Bravo v Sežani Sinoči je bila prva tekma 30. kola v Velenju med Rudarjem in Triglavom. Drugi pari so: CB24 Tabor – Bravo (18), Aluminij – Celje (obe danes, 20), Mura – Domžale (18), Olimpija – Maribor (obe jutri, 20.45). Vrstni red: Olimpija 56, Maribor 55, Celje 52, Aluminij 48, Mura 47, Bravo 40, CB24 Tabor 33, Domžale 30, Triglav 28, Rudar 10.

V 30. krogu 1. SNL bo bržkone padla odločitev o prvaku, čeprav bo po nedeljskem velikem derbiju v Stožicah na sporedu še šest tekem in na voljo 18 točk. Olimpija bo z novim trenerjem branila točko prednosti (56:55), Maribor je nanizal štiri zmage. To je izhodišče derbija, druge tekme, včerajšnja v Velenju, današnji v Sežani in Kidričevem ter jutrišnja v Murski Soboti, pa bodo globoko v njegovi senci.Šampionski koronaderbi! Zmagovalec bo vzel vse. Ključna bitka za naslov prvaka brez gledalcev je kot juha brez soli. Toda tekmovalnega naboja ji ne bo manjkalo. Preveč dejavnikov je, ki bodo spodbujali igro na robu športnega. Ključni je kadrovski: od zadnjega derbija v Ljudskem vrtu so se zamenjali tako rekoč vsi ključni možje. Olimpija je ostala brez, ki je bil strup za Maribor in je izgubil eno samo tekmo v letu dni, Maribor brezinNjihovi nasledniki, Hrvata na obeh trenerskih stolčkihinter športna direktorjain, predstavljajo, kaj zmorejo in kaj znajo. Vsi so vendarle, dokler ne bodo dosegli ali osvojili kaj več, še vedno kadrovska druga liga in na preizkušnji. Trije med njimi imajo veliko teoretičnega znanja, največ igralskih izkušenj je v nogah Olimpijinega »kuharja« z Obale Rudonje.»Po tekmi z Domžalami sta se nam dvignila morala in moštveni duh. Maribor bomo tako dočakali polni optimizma. Vsi se zavedamo, koliko nam pomeni ta tekma, zato smo nanjo popolnoma osredotočeni. Ne smemo razmišljati preveč o končnem rezultatu, ampak o tem, da smo na igrišču kakovostni in disciplinirani. Če se bomo tega držali, verjamem, da bomo na koncu nagrajeni z ugodnim izidom, tako kot se je to zgodilo tudi v Domžalah,« je učeno pojasnil Olimpijina pričakovanja Skender, ki lahko le upa, da v Domžalah ni takoj porabil vse začetniške sreče.Manjša težava je, da ne bo igral, a bodoči Partizanov branilec ni odigral niti prvega derbija. In glede na njegove jurišne obrambne akcije je morda celo bolje, da bo tokrat le na tribuni.ga je spodobno nadomestil v Ljudskem vrtu (1:1). Mariborski srednji branilec in nekdanji Ljubljančanje izenačil seznam manjkajočih stebrov obrambe. Proti Rudarju si je zlomil nosno kost.Mariborčani so se umaknili v karanteno. Trener Jakirović je potrdil, kar je imel povedati o derbiju, prejšnje dni, dan pred tekmo je govoril Bogatinov.»Veselimo se derbija. V kratkem času smo zmanjšali točkovni zaostanek, s tem smo zadovoljni, čaka pa nas še šest tekem tudi po derbiju,” je po dvoboju z Rudarjem napovedal Jakirović, ki ve, da Maribor ne izgublja v Stožicah. Debelih šest let je minilo od zadnje Olimpijine zmage na domačem stadionu. Nanjo čaka tudi. Morda bo prva in zadnja hkrati. Navijači bodo napeti kot puške čakali na razplet glede vhodov na stadion. Kam bodo leteli naboji po porazu, je jasno. Po zmagi bo mir. Do prvega spodrsljaja.Vidmar; Andrejašić, Samardžić, Kamy, Jurčević; Ostrc, Tomić, Savić, Čekiči, Menalo, Vukušić;Pirić; Viler, Peričić, Rajčević, Milec; Vrhovec, Cretu; Mešanović, Kronaveter, Požeg Vancaš; Zahović.