Šampioni v Antalyi, izzivalci v Istri

Zadnji trije slovenski nogometni prvaki so zimski del priprav opravili v Turčiji, bodo torej podaljšali niz? Kandidata sta le dva: jesenski prvak Maribor in branilec naslova Mura. Celje je le še v boju za pokalno lovoriko. Vsi trije so minuli konec tedna končali priprave v zimski Antalyi.

Devet dni do prve tekme – zaostale z jesenskega dela nogometnega prvenstva med Olimpijo in Muro v Stožicah (9. februar) – ter 12 dni do 21. kroga (12. februarja) skorajda ni več neznank o tem, v kakšnih zasedbah se bodo klubi podali v boj za prvaka, Evropo in obstanek v ligi. V zadnjem tednu treningov na polno in pripravljalnih tekem bodo le še brusili podrobnosti.

Zadnji dan prestopnega roka

Danes je zadnji dan prestopnega roka za igralce iz zahodnega območja, prestopi za igralce pod pogodbami so možni še na vzhodu – Rusija, Srbija, Ukrajina, Kitajska ... Olimpija je imela v Istri boljše vremenske razmere od tekmecev, ki jim je vrgla rokavico s hrvaškimi okrepitvami.

Dušan Stojinović se je vrnil na celjski stadion. FOTO: Tadej Regent

Novinec ali okrepitev, resen kandidat za šampionsko bitko ali zgolj menedžerska usluga? Zakaj je Olimpija iz Sampdorie pripeljala mladega slovenskega reprezentanta Nika Prelca s statusom posojenega igralca do konca sezone, vedo le v strokovnem štabu zeleno-belih. Toda Ljubljančani niso edini, ki so v zadnjem trenutku iz tujine potegnili mladega reprezentanta. Tudi rusko obarvano Celje, ki bo s Simonom Rožmanom na trenerskem stolčku Evropo lovilo prek pokalnega tekmovanja, je iz moskovskega Himkija s vrnilo posojenega Dušana Stojinovića.

Status posojenih imata pri Mariboru tudi prvi strelec Ognjen Mudrinski in najbolj zvezdniška okrepitev Đorđe Ivanović, kar nakazuje, da vijolične najprej zanima naslov državnega prvaka, šele potem se bodo lotili sestavljanja zasedbe za evropsko poletje. Tudi odhoda izkušenih slovenskih nosilcev Blaža Vrhovca in Rudija Požega Vancaša bodo nadomestili z notranjo prerazporeditvijo sil, med katerimi bi naposled lahko prevzel glavno vlogo Jan Repas.

Kam bo zavila Mura?

Mura je res izgubila dva pomembna člena, Žana Karničnika in Amadeja Marošo, a njen široki igralski kader s pretežno slovenskimi igralci in že »asimiliranimi« tujci jo ohranja v krogu favoritov. Najbolj vznemirljivo vprašanje je: Se bodo Sobočani brez avtoritativnega vodje Anteja Šimundže sprostili ter v še bolj atraktivnem slogu ubranili naslov ali skrajno tekmovalno moštvo ne bo več imelo ne repa ne glave?

Bravo je ostal brez dveh vidnih prvokategornikov, Vanje Drkušića in Sandija Ogrinca, upokojili so tudi izkušenega Luko Žinka. Kljub vsemu je trener Dejan Grabić ohranil – po številu prvoligaških tekem – izkušeno moštvo. Domžalčani so priprave izpeljali brezhibno in bi lahko ponovili lansko pomlad, ki jim je prinesla celo nastop v Evropi. V primerjavi s preteklimi sezonami skoraj niso izpeljali vidnejšega prestopa. Le Damjan Vuklišević je odšel v Celje.

Ivanovićev prvi gol Izidi pripravljalnih tekem – Maribor: Levski 2:2 (Ivanović, Repas), Olimpija: Rudar Prijedor 2:0 (Tall, Balde), Mura: Slavia Sofija 2:3 (K. Cipot, Horvat), Koper: Krka 3:1 (Colley 2, Žužek), Celje: Torpedo 1:1 (Vrbanec), CB24 Tabor: Austria K. 2:2 (Stančič, Bongongui), CB 24 Tabor: Primorje 4:2 (Traore, Čakš, Ćelić, Seliškar), Domžale: Slovačko 3:1 (Ibričić, Jakupović 2), Bravo: Aluminij 1:0 (Maružin), Aluminij: Drava 7:1 (Kidrić, Martič, Bizjak, Brest, Kadrić), Kalcer Radomlje: Sturm 4:2 (Mužek, Šarić, Zabukovnik, Varga).

Pri tekmecih z dna so se najbolj ambiciozno lotili bitke za obstanek pri Radomljah. Med najboljšimi se bodo poskušali obdržati s Hajdukovim znanjem in z njegovimi nogometaši. Kakšne kakovosti so novinci sežanskega Tabora, bodo razkrile prve tekme, medtem ko so pri Aluminiju presodili, da je jesenska zasedba dovolj močna za obstanek v 1. SNL.