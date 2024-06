Nenavezanost koristi partnerstvu

Morda se vam bo zdelo presenetljivo, a raziskave kažejo, da je nenavezanost na partnerja pomembna vrlina zdravega partnerskega odnosa ter ključ do srečne ljubezni in življenja. Ne gre za to, da vam ni mar za svojo drugo polovico, da ne preživljate časa skupaj, pomanjkanje zanimanja ali sočutja, nenavezanost je stanje uma in duha na vseh življenjskih področjih.

Duhovni učitelji svetujejo, da smo nenavezani tako v medsebojnih odnosih kot tudi v odnosu do svoje lastnine, premoženja, celo do svojega fizičnega telesa. To pomeni, da smo razumni, da nas ne vodijo samo čustva, ne visimo na drugih v pričakovanju, da bodo zapolnili našo čustveno praznino. Uživajmo v skupnih trenutkih in jih cenimo, a naša notranja naravnanost do ljudi v našem življenju naj bo podobna, kot če bi bili na potovanju s skupino drugih turistov, ki jih po počitnicah ne boste več videli. Sami sebi postanite vse, kar potrebujete, tako bodo tudi odnosi z drugimi veliko boljši in trdnejši.