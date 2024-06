Oktobra lani je med Mariborčani odmevala novica o nedeljskem streljanju v lokalu, po katerem je smrti ušel Kristijan Pfeifer, ki se le svojemu znancu lahko zahvali, da je ostal živ. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor in kot je bilo razvidno tudi iz javno objavljenega posnetka incidenta na spletu, je namreč ta preprečil, da bi ga Bojan Preradović, s katerim sta se prej stepla, ustrelil. Strelec je pristal v priporu, 8. maja pa je bil zanj opravljen predobravnavni narok na mariborskem okrožnem sodišču. Še istega dne, so nam potrdili iz urada predsednice sodišča, je bil opravljen tudi n...