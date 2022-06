S tekmovalno trmo nad poškodbe

S kvalifikacijami se je začel svetovni pokal v športni gimnastiki v Kopru, tudi z domačima adutinjama Tjašo Kysselef in Tejo Belak v preskoku. Kysselefova se veseli tudi evropskega prvenstva v Münchnu.

Po tretjem mestu pretekli teden na svetovnem pokalu v Osijeku ste dejali, da ste najsrečnejša oseba na svetu, saj ste prišli na stopničke kljub poškodbi kolena.

»Stanje je takšno, da moramo biti zelo pazljivi pri pristopu na treningih. Bolj moramo gledati na to, da čuvam koleno, in ne na to, da dvigujem formo. Zanašam se na to, da imam že več mesecev dobro telesno pripravljenost, ni mi pa prijetno, da moram treninge toliko prilagoditi, da levo koleno zdrži. Potem se mi zdi, kot da premalo vadim. A to je ta trenutek edina pot, da se vnetje v kolenu ne razširi toliko, da bi morala odpovedati kakšno tekmovanje v prihodnosti. Sploh pa ne evropsko prvenstvo, na katerem računam na izvedbo skokov z višjo izhodiščno oceno. To me malce ovira, sploh če želim po sredozemskih igrah še dvigniti raven, a sčasoma bomo videli, kako bo. Pomagajo mi tudi fizioterapije.«

Od kdaj so te težave?

»Pojavile so se marca, ko smo imeli štiri svetovne pokale. Veliko je bilo doskokov na trdo površino, odskokov, veliko obremenitev. Menila sem, da je to povsem nedolžna zadeva, aprila, ko sem spet začela močne treninge za dvig izhodiščne ocene, pa sem že pri sprintu videla, da ne bo tako lahko.«

Niti desni gleženj vam ni dal miru.

»Za zdaj se gleženj kar dobro drži. Seveda ga redno povijam, da ostane trden in varen za orodje, še posebno zaradi tekmovanj. Zelo ga čuvam, a bo treba tudi koleno urediti v čim krajšem času, da slučajno ne pride še kakšna dodatna poškodba. Verjetno je to malce tudi posledica, ker sem se v začetku kar nekaj časa zaradi bolečin v gležnju bolj naslanjala na levo stran telesa. Nato so me začeli istočasno boleti levo koleno, levi peta in rama. Hitro sem videla, da moram zavestno poskušati se odrivati in doskakovati čim bolj sonožno, da ne bo takšnih odstopanj.«

Na lanskem EP v Baslu ste v finalu preskoka zasedli peto mesto. Torej tudi avgusta merite visoko.

»Zagotovo je EP zame na prvem mestu, seveda si želim tudi na sredozemskih igrah pokazati svoj maksimum, glede na to, da so na štiri leta in da se lahko dogodi, da bodo to morebiti moje zadnje. A nič še ni gotovo. Želim si ponoviti uvrstitev izpred štirih let (srebrno odličje, op. p.) z dobrimi skoki in lepo kolajno.«

Jeseni vas čaka še SP v Liverpoolu.

»Seveda bi si želela skoke z EP, če mi uspe dvigniti izhodiščno oceno, ponoviti tudi tam. Se pa zavedam, da je konkurenca še dvakrat močnejša, tudi znamka orodja ni ravno moja najljubša. Gymnova je namreč kar precej trda za noge, za ves sistem, a nimamo kaj. A v vsakem primeru, tudi če bi bilo povsod najboljše orodje, bi še vedno na EP ciljala najvišje.«