Roglič bo moral loviti Evenepoela

Na dirki po Španiji, na kateri je tri leta prevladoval Primož Roglič (Jumbo Visma), na vrh prodirajo novi obrazi. Spektakularna 6. etapa je prinesla dva prvenca, Avstralec Jay Vine (Alpecin Deceuninck) se je veselil prve zmage med profesionalci, Belgijec Remco Evenepoel (Quick Step) pa prve majice vodilnega na tritedenskih dirkah. Roglič si je v dežju prikolesaril dobro minuto zaostanka v skupnem seštevku, vendar obljublja nadaljevanje boja za novo zmagoslavje v Madridu.

Jasno je bilo, da bo Roglič v prvi gorski etapi na preizkušnji. Po prepričljivi zmagi v 4. etapi je bilo sicer pričakovati, da jo bo prestal brez težav, vendar tokrat ni bil najmočnejši ne on ne njegova ekipa Jumbo Visma. Na vznožju predzadnjega vzpona na Collado de Brenes (6,8 km, 8,2-odstotni povprečni naklon) so pobudo prevzeli kolesarji Evenepoelovega Quick Stepa. Julian Alaphilippe je navil oster tempo, ki nikomur ni dopuščal predaha.

Dvakratni svetovni prvak je bil neumoren v vlogi pomočnika, s čela karavane se je umaknil šele na začetku ciljnega vzpona na Pico Jano (12,6 km, 6,6 %). Slovenski navijači so se tu še lahko nadejali, da bo kot že ničkolikokrat na španskih cestah vse pobral Roglič, ki je 10 km pred ciljem brez težav odgovoril na prva pospeška Simona Yatesa (BikeExchange) in Evenepoela. Slednji pa je vseskozi stopnjeval tempo in tekmeci so odpadali drug za drugim, 7,5 km pod vrhom tudi Roglič. Samo Enric Mas (Movistar) je bil presenetljivo kos Evenepoelu, ki se je tokrat uštel le pri lovu na etapno zmago.

Vine je taktiziranje favoritov v uvodnih kilometrih vzpona izkoristil za skok, zmogel pa je dovolj moči, da je v ospredju zdržal do cilja. S tem se je virtualni svet preselil v resničnost. Ta 27-letni Avstralec si je leta 2020 prvo poklicno pogodbo prikolesaril kot zmagovalec akademije virtualne kolesarske platforme Zwift, na kateri je letos postal tudi svetovni prvak v virtualnem kolesarstvu. Tokrat ni bil najmočnejši na trenažerju, temveč na cesti, ki je prekrižala načrte številnim prekaljenim profesionalcem.

Tudi leta 2020 kriza v deževni 6. etapi

Le 15 sekund za njim je z Masom za kolesom zaostal Evenepoel, Roglič pa se je mučil v ozadju. Ušel mu je tudi veliki up španskega kolesarstva, 19-letni Juan Ayuso (UAE), ujeli so ga številni drugi kolesarji, ki pa mu niso želeli pomagati v lovu za najhitrejšimi. Iz krize se je še dobro izvlekel, skupaj s 6 odbitnimi sekundami, ki jih je Belgijec prejel za 2. mesto, je proti Evenepoelu izgubil 1:28 – prednost 27 sekund se je spremenila v zaostanek 1:01 na 4. mestu.

»Nisem imel pravih nog, zato me je čakala bitka do cilja. Na koncu sem bil samo jaz v ospredju skupine, vendar je to razumljivo, vsi dirkajo zase. Tokrat smo nekaj izgubili, upam, da bomo prihodnjič kaj pridobili. Vreme je bilo atipično za Vuelto, vendar je vse v redu, gremo naprej,« je Roglič v cilju orisal, kaj se je zgodilo.

Vuelta nikakor še ni končana, tudi leta 2020 je Roglič v gorski in deževni 6. etapi izgubil 43 sekund in rdečo majico proti tedanjemu najnevarnejšemu tekmecu Richardu Carapazu (Ineos), vendar je zaostanek v nadaljevanju nadoknadil. Je pa jasno, da bo Evenepoel žilav tekmec ter da si Rogla v 8. in 9. etapi (današnja 7. bo bržčas namenjena ubežnikom), ki se bosta končali s ciljnim vzponom, ne bo smel privoščiti še kakšnega slabega dne.