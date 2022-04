Rogla še nima zamenjave v moštvu

Primož Roglič je kolesarsko dirko po Baskiji končal na osmem mestu, četudi je do petka kazalo veliko bolje. Prvo izmed šestih etap je dobil na svoj način. Kratki kronometer (7 km) je prevozil, kot se to pričakuje od olimpijskega prvaka v tej disciplini. Oblekel je rumeno majico vodilnega in pokazal, da je prišel po potrditev zmage iz prejšnjega leta. Roglič je na dirki po Baskiji prvič slavil leta 2018 in drugič lani.

V drugi, tretji in četrti etapi smo videli drugačnega Rogliča. Dirkal je preračunljivo, videlo se je, tako kot je izjavljal vsakič na cilju, da je prišel na dirko uživat. Vse je kazalo, da mu je dirkanje res postalo igra. Toda sledila je petkova etapa, v kateri smo videli slabo predstavo Rogliča. Za nas je vse, kar ni Rogličeva zmaga, očitno postalo slabo. Iz rumene majice je zdrsnil na osmo mesto. Popustil je tam, kjer je vedno odločal o zmagah, na najzahtevnejših klancih in odsekih dirke. Jonas Vingegaard ga je nadomestil, vendar še nima zmagovalnega nagona niti izkušenj, ko se ga postavi pred dejstvo, da je adut za zmago.

Zadnja, kraljevska etapa je bila popravni izpit za kolesarja, ki je že zdavnaj diplomiral iz kolesarstva. Pred startom zadnje etape je Roglič miril strasti in izjavil, da gre vse po moštvenem načrtu, zato smo težko čakali obračun prek sedmih gorskih ciljev. Pričakovali smo, da bo napadel na polovici dirke ali malo pozneje, ker je moral nadoknaditi izgubljeno minuto in pet sekund iz prejšnjega dneva. To se je res zgodilo, napadel je tam, kjer je bilo najtežje, na najbolj strmem klancu na kraljevski etapi. Žal se je oglasila poškodba, mišica za kolenom je preprečila zmago, predstava je zadostovala za končno osmo mesto.

Skupna zmaga Danielu Martinezu

Pred Rogličem je odprava staknjene poškodbe, sledijo nastopi na ardenskih klasikah. Na njegovem programu sta Valonska puščica 20. aprila in spomenik Liege–Bastogne–Liege 24. aprila. Sledi odmor vse do dirke po Dafineji, ki je na sporedu 5. junija. Ne vemo, kako huda je poškodba in ali bo izpustil ardenski klasiki.

Dirko po Baskiji je končalo 54 kolesarjev od 156. Daniel Felipe Martinez je zmagal v slogu največjih šampionov. Je Ineosov peti kandidat za zmago na Touru? Bahrain Victorious nadaljuje svoj blesteči pohod, ki ga je začel lani. Bora Hansgrohe je pokazala, da se je splačal nakup Rusa Aleksandra Vlasova. UAE Tadeja Pogačarja buhti od dobre forme, toda brez Pogačarja delujejo zbegano.

Na letošnjo Baskijo so prišli kolesarji, ki jih bomo spremljali na dirki po Franciji, in le peščica tistih, ki jih bomo videli na startu dirke po Italiji 6. maja v Budimpešti. Zanimivo je bilo spremljati moštvo Jumbo Visma, v katerem je ob Rogliču dirkal še Vingegaard, ki bi bil lahko prva zamenjava za Rogliča na Touru, če se mu spet kaj zgodi. Jumbovci so po dirki Pariz–Nica samo še potrdili, da Primož ostaja njihov prvi adut za Tour.