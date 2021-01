Priložnost bo spet dobil tudi Timi Zajc

43

točk za svetovni pokal je na uvodnih treh postajah osvojil Timi Zajc, s katerimi zaseda 43. mesto.

Zadovoljen tudi klubski trener

Po poldrugem mesecu se bo v udarno slovensko ekipo v smučarskih skokih vrnil, ki se bo kolegom iz reprezentance jutri pridružil na poti v Willingen, kjer bodo ta konec tedna naše barve branili šeter bratain. Mladi skakalec iz Hramš v občini Žalec, ki so ga odgovorni na Smučarski zvezi Slovenije (pre)ostro kaznovali, ker je med svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih v Planici prek družbenega omrežja instagram izrazil nezadovoljstvo nad takratnim glavnim trenerjem, si je vnovični vpoklic v moštvo za svetovni pokal prislužil z dobrimi nastopi na treningu.»Timi se vrača. Zadovoljen sem z njegovo komunikacijo in ravnjo skakanja, na današnjem treningu v Planici je bil v ospredju. Zdaj mora le ostati miren,« je včeraj razkril glavni trener slovenske reprezentancein še posebno pohvalil tudi zadnji skok Anžeta Laniška. »Tehnično je bil izveden izjemno dobro, precej boljše od tistih, ki jih je kazal minuli konec tedna v Lahtiju, kjer se je malo lovil.S takšnim bi bil lahko spet konkurenčen za vrh,« je presodil 32-letni Velenjčan, precej zadovoljen tudi s preostalimi varovanci, češ da so skakali zelo solidno. Pozitivno je ocenil tudi zadnji izkupiček na Finskem; sploh glede na vse težave, ki so jih imeli prejšnji teden, ko zaradi okvare sedežnice ob Bloudkovi velikanki pred odhodom v Lahti niso mogli opraviti nobenega skoka. Povrhu jim je račune tik pred zdajci prekrižal pozitivni izvidna koronavirus.»Ko ima hudič mlade, jih ima veliko,« se je Hrgota še spomnil preglavic.Z Zajčevim napredkom v zadnjih tednih je vidno zadovoljen tudi njegov klubski trener, ki je v nasprotju z mnogimi stal Timiju ves čas ob strani. »Do državnega prvenstva je imel polno glavo vsega, zaradi česar se niti ni mogel dobro osredotočiti na svoje naloge. Zaradi tega sva se pred novim letom dogovorila, da se bo malo umaknil od skokov, zato je imel slab teden prosto. Ko se je vrnil na skakalnico, se je sprostil, začel spet uživati in dobro skakati.Kmalu po novem letu je do naju stopil(vodja panoge pri SZS) in predlagal, da bi začeli sodelovati, tako da se nama je potem pridružil tudi(pomočnik Hrgote). Moram reči, da smo dobro sodelovali, tako bi morali že prej,« je poudaril 31-letni Ljubenčan, ki se ne boji, da Zajcu ne bi steklo. »Če bo ostal osredotočen na skoke in ne na rezultat, me ni strah zanj. Seveda od njega v Willingenu (še) ne moremo pričakovati stopničk, z dobrimi skoki pa bi dobil potrditev dobre pripravljenosti in si okrepil samozavest. Na tem pa bi se dalo lepo graditi naprej,« je pojasnil trener pri SSK Ljubno BTC.