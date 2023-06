Pred Janjo Nika Križnar lahko sname kapo: »Menim, da je velika borka«

Na 3. evropskih igrah, ki so se v sredo začele v Krakovu, se bodo prvič za kolajne potegovali smučarski skakalci in skakalke, med katerimi bo visoko merila tudi Nika Križnar. Kot je med drugim razkrila 23-letnica iz Delnic v Poljanski dolini, bi rada obogatila svojo zbirko.

Kako gledate na evropske igre, na katerih bodo smučarski skoki prvič?

»To je bilo za vse nas prijetno presenečenje. Tako nas že zelo zgodaj v sezoni čaka prvo veliko tekmovanje. Da je tako kmalu, ni po mojem okusu, vendar je za vse enako.«

Zimski šport v družbi poletnih. Mar ni to nenavadno?

»Zares bo to nekaj povsem novega. Upam, da bom imela kakšen prost dan in priložnost, da si ogledam še kakšno drugo tekmo. Težava je v tem, da bomo spali v Zakopanah, kjer bomo imeli tudi preizkušnje.«

Kaj bi vas najbolj zanimalo?

»V tem trenutku plezanje. Vem, da Janje Garnbret ne bo v Krakovu, a mi je ta panoga v zadnjem obdobju najbolj zanimiva.«

Kako gledate na Garnbretovo?

»Menim, da je velika borka, ki se je v svojem športu povzpela zelo visoko. Po poškodbi se je hitro vrnila v vrh. Za odlične rezultate, ki jih je dosegla, lahko pred njo snamem kapo.«

Kakšno formo imate običajno v tem obdobju?

»V prejšnjih letih sem imela ponavadi določena nihanja. O kakšni pretirani stanovitnosti zdaj ne morem govoriti. Če se mi vse pokrije, lahko skočim zelo dobro, lahko pa tudi močno brcnem mimo. Na tekmah za veliko nagrado mi je šlo praviloma zelo dobro od nog, res pa je, da se te začnejo mesec pozneje. V Zakopanah bom upala na najboljše, zavedam pa se, da bom težko pokazala vse, kar znam, saj še nisem v vrhunski formi. Seveda bi bilo lepo dopolniti zbirko še s kolajno z evropskih iger, a ne bo nobena tragedija, če je ne bom osvojila, saj bom imela še veliko ciljev med sezono.«

Odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi so spremenili pravila, kar zadeva tekmovalni dres, skakalne čevlje in zagozde v njih. Kako jih komentirate?

»Da se bo treba z njimi čim prej spoprijateljiti in upati, da ne bomo prav mi pri tem utrpeli največje škode. Nadejamo se, da bo bolj pošteno za vse, pri določenih stvareh pa mi ni povsem jasno, zakaj jih je bilo treba spremeniti. Ne vem, zakaj je bilo treba zmanjšati zagozde in za tri centimetre skrajšati razkorak – težko je iti pri telesu v minus. Ko enkrat prideš do kože, ne moreš več naprej.«

Kam ste se po koncu prejšnje sezone odpravili na oddih?

»Na pravih počitnicah še nisem bila, smo se pa z mojima bratcema za prvomajske praznike odpravili na Hrvaško. Dopust načrtujem za avgust, do takrat ne bo priložnosti, saj ima moj fant obveznosti na fakulteti. Potem si bova privoščila zaslužen oddih.«