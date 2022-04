Posavec, kot skala trden varuh

Radomljani na sobotnem gostovanju v Sežani lahko že potrdijo obstanek v 1. SNL. Realno so novinci, med katerimi se je uveljavil tudi Posavec Luka Guček, oziroma povratniki med najboljšimi spomladanski del sezone izpeljali na visoki ravni in tudi favoriziranim tekmecem povzročili sive lase. Med drugim prav v soboto, ko so premagali Sobočane. Kot skala trden 23-letni obrambni steber iz Boštanja pri Sevnici je v posrečeni mešani zasedbi slovenskih in tujih igralcev potrdil, zakaj je pred leti veljal za enega od najboljših stoperjev.

Po drugem letniku gimnazije je izkoristil priložnost in odšel v tujino v Španijo k Betisu iz Seville. Kot mnogo drugih slovenskih fantov ni imel sreče, pred tremi leti se je vrnil v Slovenijo in pri Radomljah tako rekoč začel na novo. »Te izkušnje ne obžalujem, v marsičem mi je še bolj odprla oči in je bila zelo pozitivna. Ponovil bi jo,« je razblinil neznanke o tem, ali ni odšel prezgodaj v tujino, še posebno v zelo pomembnem življenjskem obdobju.

»Ni mi bilo lahko, mlad sem prišel v povsem drugačno okolje. Težave sem imel, ker angleškega jezika niso govorili, špansko sem se k sreči naučil v pol leta. Prvo sezono sem zaradi zapletov z dokumenti le treniral, drugo tudi igral za mladinsko moštvo. Šolanje so mi omogočili prek spleta, v Sloveniji sem le maturiral. Ne, ni mi žal, zdaj vem, kaj me čaka, če se mi bo ponudila nova priložnost v tujini,« je športno-življenjsko izkušnjo opisal najbolj nepogrešljivi mož v moštvu.

Krepi konkurenco

V letošnji sezoni je izpustil le 82 minut, ušel rdečemu kartonu, dosegel gol ter še tri asistence. Le trije rumeni kartoni so le še ena statistična podrobnost, a pozitivna za igralca, s katerim ne kaže preveč zobati češenj. Guček se v ospredje najboljših slovenskih branilcev prebija v morda najmočnejši konkurenci v zadnjih letih.

Reprezentančni dres so že oblekli Jan Gorenc (Mura), Vanja Drkušić (Soči, oba sta njegova soigralca iz najboljšega rodu Krškega v mlajših kategorijah v Sloveniji, iz katerega izhajata še napadalca Luka Kerin in Ester Sokler), Dušan Stojinović, Žan Zaletel, David Zec in Sven Šoštarič Karić. »Po tihem sem upal, da bom igral na lanskem evropskem prvenstvu do 21 let, a sem se zavedal, da bo težko, ker sem igral v drugoligaški konkurenci,« je realen stoper, ki je pred odločilnim sobotnim derbijem za naslov prvaka v Ljudskem vrtu razkril napadalca, s katerima je bil najtežje bitke.

Polom Aluminija za drugo ligo Zadnja izida 32. kroga 1. SNL – Koper: Olimpija 1:0 (Kaheem Parris 32., 11-m), Aluminij: Celje 0:6 (Grigorij Morozov 9., David Zec 21., 54., Bi Nene Junior Gbamble 31., Mićo Kuzmanović 35., Adam Jakobsen 90.+1.); vrstni red: Maribor 63, Koper 62, Olimpija 52, Mura 50, Bravo 42, Celje 41, Domžale 40, Radomlje 36, Tabor 29, Aluminij 23.

»Lamin Colley in Ognjen Mudrinski. Sta drugačna tipa, prvi je močan, tehnično odličen, težko mu je odvzeti žogo, drugi spreten. Ko misliš, da ni nobenih možnosti, se znajde. Močan je v igri z glavo,« je še z oceno, da jim bo v Sežani dovolj točka, zabelil ligaški vrhunec konca tedna.