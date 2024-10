Poredni deček Arnautović je danes junak Avstrije

Med slovensko nogometno reprezentanco in njene privržence se je po zmagi v Kazahstanu vrnil mir, pri Avstrijcih, ki bodo prav v zadnjem nastopu skupinskega dela lige narodov, 17. novembra na Dunaju, gostili našo izbrano vrsto, pa je zaznati evforijo. Tokrat so iz Linza odpihnili norveške vikinge s 5:1. Osrednji junak večera ob vznesenih navijačih je bil 35-letni Marko Aranutović, strelec dveh golov.

Brez Dunajčana, matere Avstrijke in očeta Srba, si rdeče-belo-rdeče vrste že kar ni mogoče predstavljati. Ob odsotnosti poškodovanega Davida Alabe je odgovorno prevzel vlogo kapetana, pri 35 letih je njegov učinek tako pri reprezentanci kot tudi v klubskem črno-modrem dresu Interja iz Milana vidnejši kot marsikdaj v preteklosti.

In njegova življenjsko-nogometna pot? Kot marsikateri kratkohlačnik je dnevno užival ob žogi, a ker se je nenehno prepiral, so mu pri dunajski Austrii že pri 12 letih pokazali izhodna vrata. Sprejeli so ga pri Vienni, tradicionalnem mestnem klubu, nato se je čez eno leto vrnil v vijolični tabor, toda že leto pozneje odštel k Rapidu, največjemu tekmecu v avstrijski metropoli.

Strokovnjaki so pozorno postavili pod drobnogled njegov izjemen talent, obenem ga je spremljala oznaka "porednega dečka". Pa ne le v burnem najstništvu. Tudi pozneje je bilo na dlani, da z Dunaja prihaja nogometni dragulj, hkrati pa kot eksplozivna naprava, pri kateri nikdar ne veš, kdaj jo bo razneslo. Incidenti so se vrstili, ogenj je bil nenehno pod streho, nekoč so ponosne dunajske domorodce osupnile njegove besede, da ima najraje tetovirana dekleta mogočnih silikonskih prsi ...

22.000 vstopnic so do nedelje prodali za tekmo Avstrija – Slovenija

Igral je v Angliji, na Nizozemskem, Kitajskem, zdaj je v Italiji, še kako pomembno bo zanj ostalo zapisano tudi tisto obdobje med letoma 2010 in 2013 pri Werderju iz Bremna. Pa ne le zaradi nogometnih užitkov na vselej polnih nemških štadionih, temveč tudi zaradi svetlolase Sarah. V diskoteki v Bremnu je tako spoznal svojo bodočo ženo, dekle nemško-poljskih korenin, po poklicu višjo medicinsko sestro.

Postala sta ponosna starša hčerk Emilie (danes je stara 12 let) in Alicie (9), družina je tudi spremenila divji nogometašev vsakdan, pa četudi občasno prav po svoje začini kakšno tekmo. Toda ta nedeljska predstava proti Norvežanom ga je predstavila v najlepši nogometni luči, tudi sam po koncu ni skrival ponosa. "Menim, da Avstrija tako močne reprezentance še ni imela," je dejal in tako poslal posebno opozorilo tudi Sloveniji.