Španci zapirajo plaže! Enega morskega psa posneli z dronom, drugi plaval le meter od obale

Ljudje so v paniki opazovali morskega psa, kako plava nedaleč od plaže na Kanarskih otokih. Že drugi dan zapored so reševalci ukazali kopalcem, da zapustijo morje, potem ko je policijski dron ujel morskega psa kladivarja, ki je mirno plaval nedaleč od ljudi. To se je zgodilo le dan po tem, ko so plažo znova odprli za javnost. Dan prej so jo zaprli, ker so v morju opazili plavut morskega psa, piše Daily Mail.

Prepoved kopanja so podaljšali, dve uri pozneje pa so zaprli še tretjo plažo, potem ko je turist posnel plavut morskega psa, ki štrli iz vode. Za prvega in tretjega morskega psa ne vedo, katere vrste sta.

Službe za živali poskušajo locirati in izslediti živali, da preverijo, ali so ljudje v nevarnosti. Kladivarji so razmeroma nenevarni za človeka, so pa smrtonosni lovci, zato človeka lahko poškodujejo tudi po nesreči. Doslej službam morskih psov ni uspelo locirati in edino, kar lahko storijo, je, da vsakič začasno prepovejo kopanje, dokler žival ne odide.

V tem delu sveta ni nič nenavadnega videti morskega psa. Maja so na priljubljeni plaži Arenal d'en Castell vsem kopalcem začasno prepovedali vstop v morje zaradi dvometrskega modrega morskega psa, ki so ga videli plavati v bližini.

Modri morski psi so najpogosteje videni morski psi v Španiji in so krivci za številne zaprte plaže, čeprav gre večinoma le za kratkotrajno prepoved kopanja. Obstajajo pa tudi drugi. Na primer, pred enim letom so v pristanišču Ciutadella na Menorki videli tigrastega morskega psa. Zakrožil je okoli zasidranih ladij in se nato odpravil na pot.

Lani je bila panika tudi južno od Alicanteja. Kopalci so v planili iz vode, ko so zagledali morskega psa. Naslednji dan je morje naplavilo truplo morskega psa nekaj kilometrov stran. Slabo se je počutil in se je zato tako približal obali, kar je vedenje, ki ga opazimo pri nekaterih drugih morskih bitjih.

Modri morski psi redko napadajo ljudi. V tem letnem času se razmnožujejo in se približajo obali, zato je možno, da je bil to razlog za ta prihod. Toda vsako leto so plaže po Španiji na kratko zaprte zaradi morskih psov, saj je varneje ostati na kopnem, dokler žival ne odide drugam.