Pogi skoraj zaspal na zmenek z zgodovino

Cestna dirka profesionalcev na 97. svetovnem prvenstvu v Zürichu se bo v zgodovino zapisali kot ena od najbolj spektakularnih v sodobni zgodovini in tudi kot prva, ki je Sloveniji prinesla najbolj cenjeno mavrično majico. Za vse to ima največje zasluge Tadej Pogačar, ki je, če so pri kom še obstajali, razblinil zadnje dvome o tem, kdo je najboljši kolesar na Zemlji.

Tudi 26-letni as s Klanca pri Komendi je samo človek, čeprav komentatorji z vsega sveta trdijo, da so njegove predstave vesoljske. In tudi ta, ki mu je prinesla prvi naslov svetovnega prvaka sodi v to kategorijo. Začela se je, kot sam pravi, z neumno potezo, končala pa z zmagoslavjem, ob katerem so se mu priklonili vsi tekmeci.

51 kilometrov je Tadej Pogačar sam kolesaril do cilja.

Pogi je na peklensko zahtevni 273,9 km dolgi dirki napadel 101 kilometer do cilja. Tako tekmeci na cesti kot strokovni komentatorji so ostali odrtih ust, ko je – za tem, ko je Primož Roglič na vzponu na Zürichbergstrasse zanj navil tempo – na vso moč pospešil skoraj štiri kroge pred koncem. Kot običajno nihče ni mogel slediti njegovemu skoku, s katerim se je želel priključiti skupini 16 ubežnikov poldrugo minuto pred glavnino.

Jan Tratnik je Tadeja Pogačarja potegnil na čelo dirke. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Med njimi je bil tudi Jan Tratnik, slovita »idrijska lokomotiva«, ki je počakala na svojega kapetana in ga popeljala v ospredje dirke. Vse drugo je zgodovina. Pogačar je nekaj časa za seboj vlekel še svojega moštvenega kolega iz ekipe UAE, Rusa s francoskim potnim listom Pavla Sivakova, nato pa dobrih 51 km sam kolesaril mavrični majici naproti. Njegova prednost nikoli ni bila astronomska, v zadnjem krogu je padla na dobre pol minute, a je bilo to dovolj, da je Pogačar slavil eno od svojih najbolj blestečih zmag doslej, čeprav je bila to že njegova 23. letošnja in 86. v karieri.

As s Klanca pri Komendi se je podpisal pod še eno kolesarsko mojstrovino. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Svetovno prvenstvo je le svetovno prvenstvo, na izjemno zahtevni preizkušnji se je pomeril z vso smetano poklicnega kolesarstva in jo prepričljivo premagal. »Odločil sem se za neumno potezo, mislil sem, da je bil to strel v koleno, vendar je na koncu delovala, zato zdaj ni več tako neumna. Pred seboj sem imel Tratnika, ki me je počakal, kar me je zelo motiviralo. Ko sem videl, da imam 40 sekund prednosti, sem ocenil, da so moje možnosti dobre, saj zadaj ni bilo več ekip, ki bi složno vlekle. Vseeno je bilo nekaj skrbi, ker ne veš, kdaj se ti bo ugasnil motor. Na srečo se ni in to je bil neverjeten dan, v katerem sem izkusil vsa mogoča čustva,« je o poti do zlata spregovoril Pogačar, ki ga vloga prvega favorita nikakor ni iztirila.

Zbudila ga je Urška

Ni mu kratila spanca, prej nasprotno, zaročenka Urška Žigart ga je morala na veliki dan zbuditi, da ne bi bil pozen na start. Na ekipni avtobus je prišel zadnji, v cilj dirke prvi. »Morali smo vstati zgodaj, to mi ne ustreza, imel sem nastavljene tri budilke, prvo sem izklopil in spal naprej, vendar me je nato Urška zbudila, vse je bilo v redu,« je Pogi povedal o morda edinem zapletu, ki bi mu tokrat lahko preprečil naslov svetovnega prvaka, za katerega se je zahvalil vsem reprezentančnim kolegom.

Urška Žigart je Tadeja Pogačarja zjutraj zbudila in ga v cilju SP poljubila. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

»Ekipa je bila fantastična, vsak kolesar v ekipi je opravil popolno delo. Izjemno sem vesel, da sem ob teh fantih, za to zlato so na cesti pustili srce, dušo in noge. To smo dosegli skupaj, na žalost le enkrat na leto dirkamo za reprezentanco. Imamo izjemno skupino, v kateri vlada odlično ozračje, užitek je bilo dirkati, vesel sem in ponosen na vse naše kolesarje in celotno reprezentanco,« je o malodane brezhibni slovenski predstavi povedal Pogačar, ki je julija postal sedmi kolesar v zgodovini, ki je v istem letu dobil Giro in Tour, zdaj je tretji, ki je temu dodal še zmago na SP in osvojil trojno kolesarsko krono.

Pred njim sta jo nosila le Eddy Merckx leta 1974 in Stephen Roche leta 1987. »Kot otrok nisem mogel niti sanjati o tem, temveč o tem, da bom kdaj na startu Toura ali SP. V zadnjih letih, ko sem lovil predvsem zmage na Touru in dirki po Flandriji, je bilo SP v ozadju, šele letos sem si ga zadal kot cilj. Trasa in leto sta bila tokrat prava, vse sem dal od sebe in to je več kot uresničitev sanj. Komaj čakam na naslednjo dirko, da bom lahko startal v tej majici,« je še povedal Pogačar, ki ga bomo v novi opravi bržčas prvič videli prihodnji konec tedna na dirki po Emiliji.