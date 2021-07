Pogi se ne boji plešaste gore

Cilj ni zgodovina

Cavendishu 33. Tourova zmaga Mark Cavendish je zmagal v 10. etapi dirke po Franciji od Albertvilla do Valencea. Šestintridesetletni Britanec je tako dosegel 33. etapno zmago na francoski pentlji, do izenačenja rekordnega dosežka legendarnega Belgijca Eddyja Merckxa mu manjka le še ena etapna zmaga. Tadej Pogačar je v skupni razvrstitvi zadržal dve minuti in sekundo prednosti pred Avstralcem Benom O'Connorjem.

Alpe so že pozabljene, po prvem dnevu premora so se noge spet zavrtele v ravninski 10. etapi, danes pa je že na sporedu vrhunec drugega tedna dirke, morda celotnega Toura. Vrača se zloglasni Mont Ventoux, in to ne enkrat, temveč dvakrat. V 11. etapi od Sorguesa do Malaucèna se bo pisala kolesarska zgodovina, o tem ni dvoma. Karavana Toura se še nikoli ni dvakrat v enem dnevu povzpela na velikana Provanse.Kaj takšnega se je zdelo nepredstavljivo, saj velja za enega od najzahtevnejših vzponov v kolesarstvu, zaradi dolžine, strmine in za nameček zaradi izjemno zahtevnih razmer. Pripeka in močan veter sta nemalokrat bičala najboljše kolesarje na svetu, ki so na Touru doslej na to goro šli 16-krat, prvič leta 1951. Desetkrat je bil cilj etape na vrhu vzpona, šestkrat v dolini, tako kot bo tudi tokrat. Traserjem 108. dirke po Franciji številni ljubitelji kolesarstva očitajo, da so s tem uničili pravi čar Ventouxa, še posebno če so se odločili za dva vzpona nanj.Na njem so se v preteklosti bile najbolj legendarne bitke za zmage na povsem golih pobočjih pod vrhom, zaradi katerih je eden od vzdevkov tega osamelca tudi plešasta gora. Na Tour se vrača po petletni odsotnostiUpati je, datokrat ne bo imel takšnih težav. Prvi vzpon bi moral biti zanj dokaj enostaven, saj se ga bodo kolesarji lotili po najmanj zahtevni od treh poti, ki vodijo proti vrhu. Iz Saulta, od koder je klanec dolg kar 22 kilometrov, a z le 5,1-odstotnim naklonom in najmanjšo izpostavljenostjo neugodnim vremenskim dejavnikom.Sledil bo spust v Malaucène, kjer bo pozneje tudi cilj, a najprej se bo treba prebiti do 12,5 km oddaljenega Bédoina in nato nazaj na goro, tokrat po precej zahtevnejšem 15,7 km dolgem vzponu s povprečnim naklonom 8,8 odstotka. To je klanec, ki lahko Tour 2021 obrne na glavo, ne nazadnje to velja tudi za vratolomni 22-kilometrski spust v cilj. Na njem lahko nekajsekundna razlika na vrhu postane tudi minutni zaostanek v cilju. Kljub temu pa ni videti, da bi se Pogačar bal plešaste gore, ki jo je pred enim mesecem proučil v spremstvu športnega direktorja pri ekipi UAE in slovenskega selektorja. Prav veliko se 22-letni slovenski šampion tudi ni ubadal s slavno zgodovino Mont Ventouxa, na katerem je leta 1967 preminil izmučeni in dehidrirani Britanec. »Nekaj zgodovine tega klanca poznam, gotovo pa ne vse. Na razmišljam o tem, da bi pisal zgodovino, želim si le, da bi bil dober na Ventouxu,« ima Pogačar pred očmi le en cilj, ostati v rumeni majici, ki jo bodo tekmeci bržčas napadali že dolgo pred zadnjim klancem.Zahtevna ne bosta samo vzpona na Mont Ventoux, ne nazadnje gre za kar 198,9 km dolgo preizkušnjo s petimi kategoriziranimi gorskimi cilji in skupno višinsko razliko okoli 4000 metrov. Tu tudi ne bo več alpskega mraza, ki je običajno Pogačarjev zaveznik, pričakovati je običajni provansalski kotel na Touru. Slovenski zvezdnik in predvsem njegova ekipa bosta na veliki preizkušnji. Poskrbeti bosta morala, da ne bo odločala kakšna taktična zanka že daleč pred ciljem, temveč na zadnjem klancu gola kolesarska moč. Jasno je, kdo je ta čas premore največ.