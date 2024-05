Rojstni karti princa Williama in Kate Middleton razkrivata, kakšna usoda ju čaka

Odkar sta se princ William in Kate Middleton spoznala, postala par, zaročenca in nato mož in žena, je preteklo že veliko vode.

A kljub temu da življenje do njiju, sploh v zadnjem času, ni bilo vedno najbolj prijazno, živita svojo ljubezensko zgodbo.

Spoznala sta se leta 2001 na univerzi St. Andrews na Škotskem. Sprva sta bila samo prijatelja, prijateljstvo je preraslo v zvezo in zveza v zakon.

Preden sta se leta 2010 zaročila in 2011 poročila, sta bila par osem let. Po poroki sta postala starša trem otrokom: princu Georgu, princesi Charlotte in princu Louisu.

Konec prejšnjega meseca sta obeležila 13. obletnico poroke in ob tej priložnosti so astrologi analizirali njuni rojstni karti ter napovedali, kaj ju še čaka. Med drugim so zaupali, da je njuna kompatibilnost nesporna.

Rojen 21. junija 1982 je princ William po horoskopu rak, princesa je rojena 9. januarja 1982, torej je kozoroginja.

Kljub temu da je on vodno in ona zemeljsko znamenje, se zelo dobro dopolnjujeta, zlasti kar zadeva vprašanj glede doma, tradicije in družinskih vrednot.

Valižanska princ in princesa imata zvezo, ki je stabilna in harmonična, v njej sta združeni skrbna narava raka in vztrajnost kozoroga.

To je partnerstvo, ki temelji na prijateljstvu, medsebojnemu spoštovanju in neomajni podpori.

Par je močno prijateljsko vez osnoval že med študijem, za kar je princ William prepričan, da je njuni zvezi nudilo dobre temelje.

»To je bila dobra osnova,« je astrolog Tom Bradby za ITV News povedal ob objavi zaroke para leta 2010.

Romantično ujemanje para

Tudi položaj planetov v njunih ozvezdjih vpliva na njun odnos.

Mesec princese Kate je v raku v konjunkciji s severnim vozliščem princa Williama, ki je ključno za razumevanje življenjskih nalog in poti, kar zagotavlja močno zvezo, osnovano na čustveni varnosti.

Ta poravnava je tista, ki potrjuje trdnost in globoko čustveno vez med njima. Podpirata in spodbujata se na svojih življenjskih poteh.

Sonce princese Kate in Venera prav tako zavzemata prvo hišo princa Williama, kar je pogosto pokazatelj intenzivne fizične privlačnosti in občudovanja z obeh strani.

»Kadar koli je bila Kate v prostoru, je bil William pozoren nanjo,« je za People o kemiji med njim povedala Laura Warshauer, v času, ko sta tam študirala valižanska princ in princesa tudi sama študentka univerze St. Andrews.

Intelektualni odnos in komunikacijska kompatibilnost

Par se izjemno dobro ujema glede komunikacije, pri čemer veliko vlogo igrata Venera princese Kate, ki predstavlja šarm in privlačnost ter Merkur princa Williama, ki ponazarja komunikacijo in intelektualno stimulacijo. Med njima vedno poteka zdrav dialog.

Prinčev Merkur v dvojčkih je znan po hitrem stilu komunikacije in dopolnjuje intelektualno Venero njegove žene v vodnarju, ki ceni mentalno stimulacijo. Ta sinergija zagotavlja harmoničen odnos in plodno ter dinamično izmenjavo mnenj ter idej.

»Kadar smo sedeli za mizo, sta se pogovarjala tako naravno in spontano, kot da jima nikoli ne bo zmanjkalo tem za debato,« je še dejala Laura.

Karierna in finančna kompatibilnost

Valižanska princ in princesa imata tudi zanimivo povezavo med Saturnom in Neptunom, ki je kombinacija občutka praktičnosti in idealizma k pristopu k financam in karieram.

V tem konkretnem primeru Kate zagotavlja občutek discipline in strukture Williamov Neptun pa dodaja občutek sočutja in velikodušnosti.

Vse to ustvarja odlično sinergijo in pogoje za izgradnjo trdnih temeljev, istočasno vračata skupnosti in puščata pozitiven pečat v družbi.

Njuna kraljeva fundacija je denimo leta 2020 darovala dva milijona funtov za britanske zdravstvene delavce in za podporo državljanom Velike Britanije pri premagovanju duševnih stisk.