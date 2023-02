Pogačarja ne prodajo niti za 100 milijonov

Tadej Pogačar je v prvem tednu dirkanja v sezoni 2023 nanizal kar pet zmag. Po uvodnem uspehu na enodnevni preizkušnji Jaen Paraiso Interior je bil kapetan ekipe UAE razred zase tudi na dirki po Andaluziji, na kateri je dobil tri od petih etap in bil najboljši v skupni razvrstitvi. S temi podvigi je presegel mejnik 50 zmag med profesionalci in potrdil, da sodi med kolesarske velikane.

Pogačar je za 50 zmag potreboval malo manj kot štiri leta, prvo je slavil 21. februarja 2019 v 2. etapi dirke po Algarveju, 50. pa 18. februarja 2023 v 4. etapi dirke po Andaluziji. Dan pozneje je slavil še 51. za osvojeno rumeno majico.

Vmes je bil najboljši na precej bolj zvenečih preizkušnjah, dvakrat na Touru, trikrat na spomenikih … Zmagoval je s samostojnimi pobegi, vožnjo navkreber, v sprintih, vožnjah na čas. Tako kot je to nekoč počel Eddy Merckx, najboljši kolesar v zgodovini. In z legendarnim Belgijcem spet primerjajo Pogačarja, ki je 50. zmago slavil star 24 let, 4 mesece in 26 dni. Merckxu je to uspelo pri 23 letih, 4 mesecih in 3 dneh. Pri polovici stotice sta bila mlajša od Pogačarja le še Peter Sagan in Mark Cavendish, ena od najboljših sprinterjev doslej.

Je pa bil Pogi hitrejši od drugih z njim primerljivimi kolesarji. Petkratni zmagovalec Toura Bernard Hinault je zmagovitega abrahama srečal pri 24 letih, 7 mesecih in 16 dnevih, Miguel Indurain, ki je veliko pentljo dobil petkrat zapored, pa pri 28 letih, 7 mesecih in 26 dnevih.

Glede na to, da je Pogačar številka ena na svetu in edini, ki se lahko primerja z zgodovinskimi velikani, ni čudno, da ga delodajalci nočejo izpustiti iz rok. Mauro Gianetti, vodja ekipe UAE, ki se ji je as s Klanca pri Komendi pridružil kot novinec leta 2019, z njo pa ima pogodbo podpisano do konca sezone 2027, je v pogovoru za italijanski časnik Gazzetta dello Sport namignil, da bi bil dres zasedbe iz ZAE lahko edini, ki ga bo v profesionalni karieri nosil Pogačar. Pri tem ga ni primerjal le s kolesarskimi, temveč tudi nogometnimi velikani.

Kot Maldini in Totti

»Bo Tadej do konca kariere ostal pri nas? Upam, da bo. Nismo navadna kolesarska ekipa, vidimo se bolj kot nogometna zasedba, ki bo dolgo prestajala preizkuse časa. Recimo kot Milan in Pogačar je naš Paolo Maldini, naš zastavonoša. Ali pa, kot je bil Francesco Totti za Romo. Zaupanje je obojestransko. Ni le številka ena na svetu, ima izjemno javno podobo v ZAE, po svoje zastopa tudi to državo,« je povedal Gianetti, ki je s Pogačarjem podpisal najbogatejšo pogodbo v kolesarski zgodovini.

Po njej nekdanji član ljubljanskega Roga prejema vsaj šest milijonov evrov na leto. To so že nogometne številke, kot bi bila tudi odškodnina, ki bi jo arabski lastniki ekipe brez pomisleka zavrnili. »Nima cene, niti sto milijonov evrov ne bi bilo dovolj. Dobro vemo, kdo je, vendar morda še nismo spoznali vseh njegovih zmogljivosti. Je nekaj izjemnega. O njegovi prodaji se ne govori in ne razmišlja. Ne promoviramo blagovne znamke, temveč državo, ki ne potrebuje dodatnih prihodkov. Ni naključje, da smo se prvi v svetovnem kolesarstvu odločili za dolgoročne pogodbe,« je Gianetti še povedal o Pogačarju, ki bo ta teden izpustil dirko po ZAE, na kateri je bil najboljši v zadnjih dveh sezonah. Naslednjič naj bi ga videli 4. marca ob branjenju lanske zmage na Strade Bianche.