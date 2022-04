Pogačar se ni ustrašil snega

Kolesarstvo se vrača domov, bi lahko dejali pred 106. dirko po Flandriji, ki bo po dveh koronskih izvedbah brez gledalcev spet zasijala kot kraljica klasik. Na včeraj zasneženih ardenskih »bergih« se bo jutri spet zbralo na stotisoče fanatičnih navijačev, ki bodo morda prvič spremljali Slovenca v boju za zmago.

In to ne enega, temveč dva. Med kandidati za vrh ni le Tadej Pogačar (UAE), svetovna številka ena, ki je bil v uvodnih dirkah sezone tako prepričljivo premočan za tekmece, da sodi med favorite na vsaki preizkušnji ne glede na teren, ampak tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), neustrašni zmagovalec prvega spomenika sezone Milano–Sanremo.

Oba imata zmenek z zgodovino, lovita morebitno prvo slovensko zmago na najbolj prestižni belgijski dirki in tudi največjega med belgijskimi kolesarji. Aktualni zmagovalec Toura dirke po Flandriji ni dobil vse od leta 1975, ko je to uspelo Eddyju Merckxu. Noben kolesar ni dobil Sanrema in Flandrije v isti sezoni od 1975, ko si je ta podvig prikolesaril – Merckx.

Pot do velike lovorike pa nikakor ne bo lahka, kar 272,5 km bo treba prekolesariti od starta v Antwerpnu do cilja v Oudenaardu, vmes pa premagati 18 klancev. Ti še zdaleč niso takšni, na kakršnih Pogačar melje tekmece v Alpah in Pirenejih, temveč kratki in strmi izzivi po ozkih in nemalokrat tlakovanih (10 vzponov poteka po granitnih kockah) cestah, na katerih je ravno tako kot moč pomemben boj za položaj v skupini.

To je 23-letni zvezdnik s Klanca pri Komendi, ki je sicer dobil že dva od petih spomenikov, Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji, spoznal na sredini »mali Flandriji«, dirki Dwars door Vlaanderen, na kateri je ostal zaprt v skupini, medtem ko so se Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) in drugi tekmeci odpeljali boju za zmago naproti.

Rad ima nove izzive

»Klanci na Liege–Bastogne–Liege mi gotovo bolj ustrezajo, saj so daljši. Na dirki po Flandriji je manj časa za oddih po naporih. Gotovo na tej preizkušnji ne bom v svojem območju udobja, kar pa me tudi motivira, rad se lotevam novih izzivov,« je na novinarski konferenci povedal Pogačar, ki ne bo želel ponoviti sredine napake, za nameček pa v njegov prid govorita dolžina dirke in tudi vremenska napoved. Peklensko mrzlo bo na ardenski kolesarski fronti, na startu napovedujejo temperature okoli ledišča, ves dan se termometer naj ne bi dvignil nad 8 stopinj Celzija. V podobnih razmerah je nazadnje deklasiral tekmece na odločilni etapi dirke Tirreno–Adriatico …

Pogačar, ki običajno blesti v mrazu, se ni ustrašil včerajšnjega sneženja, v njem je opravil ogled trase. Mohorič se je odločil za drugačen pristop, ogledal si je vremensko napoved, šele včeraj prispel v Belgijo, traso pa bo proučil danes.