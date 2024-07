Pogačar podrl rekord: »Sem kar v dobri formi«

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v zelo dobrem položaju, da čez teden dni še tretjič osvoji dirko po Franciji. Po dveh zaporednih etapnih zmagah v Pirenejih si je nabral 3:09 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, a 25-letnik s Klanca pri Komendi opozarja, da dirka še ni končana, četudi je, kot skromno pravi, v dobri formi.

Slovenski as je s časom 39:50 na Plateau de Beille, kjer se je končala 15. etapa, za tri minute in pol podrl rekord Italijana Marca Pantanija iz leta 1998. Takrat je zdaj že 20 let pokojni Italijan postal zadnji kolesar z osvojenim dvojčkom Giro-Tour.

Toura še ni konec

Kolesar s Klanca pri Komendi je zdaj blizu temu dosežku po majski zmagi na rožnati pentlji in je v najboljši formi svoje kariere. »Bi rekel, da ja. Počutim se fenomenalno, v glavi sem na pravem mestu, noge so dobre. Sem kar v dobri formi,« je v izjavi za RTV Slovenija dejal prvi zvezdnik ekipe UAE Team Emirates.

Hitro pa je opozoril, da Toura s tem še ni konec: »Ne, na Touru nikoli nič ni zagotovljeno do zadnjega dne. Taka prednost ti da veliko motivacijo in res gremo nadzorovano v naslednje dni. Jutri lahko malo pozabimo na dirkanje, potem pa zadnjih šest dni na polno. Vsekakor smo samozavestni.«

V skupnem seštevku ima Pogačar pred zadnjimi šestimi etapami 3:09 minute naskoka pred Vingegaardom, tretji pa je Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja že 5:19 minute.

Dančeva ekipa Visma-Lease a Bike je skušala danes streti Pogačarja, a jim je to spodletelo. »Nisem dvomil v naš načrt. Ta je dober in je deloval v zadnjih letih. Vemo, da lahko prenesem utrujenost in tudi danes je bilo tako. Ničesar ne obžalujem in nisem razočaran. Dobro smo izpeljali načrt, a Pogačar je bil enostavno boljši, zato mu čestitam,« je v izjavi, ki jo je delil ITV Cycling na svojih družbenih omrežjih, dejal Vingegaard.

Pogačar močnejši od Jonasa

Po koncu je športni direktor Grischa Niermann za tuje predstavnike medije, prav tako priznal, da je bil v etapi nekdo še boljši od Vingegaarda.

»Skušali smo dobiti etapo in nadomestiti nekaj časa v skupnem seštevku, a se to ni zgodilo, saj je bil Pogačar močnejši od Jonasa. Sem zelo ponosen na ekipo, tudi Jonas je opravil odlično delo, a naproti nam je stal nasprotnik, ki je bil močnejši, zato mu je treba sneti kapo. Borili se bomo do konca, a zdaj smo se vsi prepričali, da je Pogačar letos najmočnejši na dirki. Zadnji dve leti je bilo pač obratno,« je dejal Niermann.

Ima dobre možnosti, da osvoji 3. Tour. FOTO: Stephane Mahe Reuters

Pogačar je podoživel dogajanje na zadnjem klancu ob Vingegaardovem napadu. »Veliko se je dogajalo v glavi, ko je napadel. Nisem vedel, ali mogoče malenkost blefira, če bo še enkrat poskusil na strmem delu. Na koncu je bilo tako, kot sem si predstavljal. Številke so upadale, vedno počasneje sva šla. Vedel sem, da lahko poskusim z napadom in vidim, če lahko preživim do vrha.«

Vsak dan je lahko odločilen

V zadnjih dneh so pri emiratih poslušali številne kritike zaradi napadalnega sloga dirkanja. »Vedno je tako. Ne moreš osrečiti vseh. Danes zagotovo marsikdo ni zadovoljen, a vedno dirkam na svoj način. V zadnjih letih sem dodobra spoznal Jonasovo telesno govorico in se veliko naučil,« je za ITV Cycling dodal slovenski as.

O taktiki je spregovoril tudi športni direktor emiratov Andrej Hauptman. »Nismo se pogovarjali o napadu. Vsi poznamo Tadeja, ko začuti priložnost ali slab moment tekmeca, vedno napade. Ni pa to bil načrt,« je uvodoma dejal za RTV Slovenija.

»Vsak dan na Touru je lahko odločilen. Ena malenkost, mogoče malo slabši dan in razlike se lahko merijo v minutah,« je še dodal Hauptman.

Od ostalih Slovencev je imel danes več dela Jan Tratnik, ki je pomagal narekovati ritem pri Visma-Lease a Bike. Na koncu je zaostal 41 minut. Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) sta etapo preživela v skupini tistih, ki je ostala znotraj časovne zapore ob koncu etape z zaostankom 50 minut.