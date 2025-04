S preskakovanjem kolebnice krepimo kosti

Bolečine v sklepih se običajno prikradejo postopoma, nato pa nenadoma spoznamo, da so del našega vsakdanjika, gibanje pa je oteženo. Težave je takrat težko opraviti, lahko jih le ublažimo, nas karajo strokovnjaki, ki vseskozi poudarjajo, da se večina kostne mase zgradi v otroštvu in najstniških letih, ko je skrb za prehrano ključnega pomena. Z uravnoteženim jedilnikom in zdravimi navadami lahko vzdržujemo kakovost kosti tudi v odrasli dobi.

Obraba kosti je lahko posledica revmatskih in drugih obolenj.

Kalcij je najboljši prijatelj kosti, to vemo vsi, ni pa njihov edini zaveznik. Ta dragoceni mineral gre z roko v roki z beljakovinami, magnezijem, fosforjem, kalijem, fluoridom in vitaminom D, nepogrešljivi so tudi mangan, baker, železo, cink, vitamini A, K, C in B-kompleks.

Privoščimo si mleko ali napitke z dodatkom kalcija, oreščke, plavo ribo, zelenolistno zelenjavo, rdeče meso, jajca in gobe. Sončna svetloba nam bo zagotovila vitamin D, uživamo pa ga lahko tudi v obliki prehranskih dodatkov. Posebno pozornost zdravju kosti naj namenijo ženske v menopavzi, saj se takrat občutno zmanjša raven estrogena, ki je ključen hormon pri ohranjanju kostne gostote.

Za kosti najprej poskrbimo z zdravo prehrano. FOTO: Piotr_malczyk/Getty Images

Od mladih let

K zdravemu življenjskemu slogu spada tudi redno in intenzivno gibanje, kosti pa krepimo z vadbo, ki terja pritisk ali silo. Tek, vaje z lastno težo, uporaba uteži, poskoki in preskakovanje kolebnice so odlični za krepitev kosti, kombiniramo jih s kolesarjenjem, hojo in plavanjem ter tako skrbimo za gibčne sklepe in srčno-žilni sistem. H gibanju spodbujamo predvsem najmlajše, saj se proti osteoporozi, ki nas lahko doleti v zreli dobi, bojujemo že mladih letih.

Posebno pozorne naj bodo ženske v menopavzi.

Ohranjamo zdravo telesno maso in tako preprečujemo nezdravo obremenitev kolen, gležnjev in kolkov ter ohranjamo splošno zdravje ter dobro počutje. Ne pozabimo, na kostno gostoto slabo vplivajo tudi tobačni izdelki in alkohol, zato se jim izogibamo v širokem loku, obraba kosti pa je lahko posledica tudi revmatskih in drugih obolenj, zato se z zdravnikom posvetujemo o morebitnih dodatnih tveganjih.

Pred uživanjem dopolnil se posvetujemo s strokovnjakom. FOTO: Insta_photos/Getty Images

Ko se pojavi bolečina v sklepih, se mnogi najprej oprejo na prehranska dopolnila, pri čemer pa seveda velja previdnost. Zadnja leta so izredno priljubljeni dodatki s kolagenom in glukozaminom ter MSM, organsko žveplo, ki je naravno prisotno v kosteh in sklepih ter deluje protivnetno, mnogi pa ga priporočajo tudi v kombinaciji s kolagenom in glukozaminom. Seveda, zgolj po posvetu s strokovnjakom, k zdravniku pa prav tako velja iti, še preden posežemo po protibolečinskem sredstvu.