Pogačar največje darilo 40-letni Franji

Kolesarsko društvo Rog bo ob podpori družbe BTC, Mestne občine Ljubljana in drugih partnerjev 12. in 13. t. m. pripravilo 40. maraton Franja BTC City. Zaradi jubileja bo naša največja rekreativna kolesarska prireditev še posebno praznična.

»Če ne bi bilo Franje, danes KD Rog kot njen organizator ne bi tako veličastno in dejavno uspeval. Z veliko verjetnostjo lahko zatrdimo, da tudi naših kolesarskih uspehov in genijev ne bi bilo. Tadej Pogačar je tudi prek Franje in zaradi nje osvojil veliki, največji Tour. In zato njemu in Franji v čast slogan od Franje do Toura,« je uvodoma na novinarski konferenci povedal direktor maratona Gorazd Penko. Z dirko po Sloveniji Letošnji maraton bo vključeval pet preizkušenj različnih zahtevnosti: nedeljska Maraton Franja BTC City (156 km) in Triglav mali maraton Franja (97 km) ter sobotne Barjanko Hervis (83 km), IKEA Family družinski maraton (25 km) in Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1200 m). Novost letošnjega programa je start zadnje (5.) etape dirke po Sloveniji v BTC; etapa bo najprej potekala po trasi male Franje in bo nato nadaljevala pot proti cilju v Novem mestu. Tako bodo vsi udeleženci Franje doživeli letošnji slogan, saj se bo dirke po Sloveniji, ki se bo 9. t. m. začela na Ptuju, udeležil tudi Pogačar. S tem bo Franja dobila najlepše darilo za 40. rojstni dan. Legende maratona Franji so za jubilej čestitali najprej predsednik organizacijskega odbora maratona Jože Mermal, za njim tudi Aleks Štakul, predsednik KD Rog Ljubljana, ki je tudi podelil častne plakete vsem legendam maratona. Večina izmed 13 legend je prekolesarila vseh 39 maratonov! Penko pa je z veseljem in zanosom naznanil, da bo letošnja jubilejna Franja odeta v rumeno barvo v čast Pogačarjeve zmage na Touru. Po njegovih besedah je to, da bomo videli Pogija med nastopajočimi na maratonu, eden izmed največjih dogodkov, kar jih je Franja doživela. »40. izvedba je lep jubilej, ki nosi ogromno lepih spominov in anekdot, prijateljstev, druženj, trpljenja in veselja. Vprašanje je, ali so se Tone Fornezzi - Tof, Janez Winkler in Zvone Zanoškar zavedali, kako pomembne temelje so leta 1982 postavili za priljubljenost tekmovalnega in rekreativnega kolesarskega športa pri nas,« je še povedal Penko, ki je med drugimi zaslužnimi za medijsko odzivnost skozi vsa leta plaketo podelil tudi Delovemu novinarju in uredniku Primožu Kališniku.

