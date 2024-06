Znova na prodaj Športna loterija

Leto dni po prvem poskusu je znova na prodaj družba Športna loterija, poroča portal Necenzurirano. Lastniki naj bi znova zbirali nezavezujoče ponudbe, za nakup večinskega deleža v monopolistu na področju športnih stav v Sloveniji naj bi se zanimali trije ponudniki iz srednje Evrope.

Za Športno loterijo, ki ustvari več kot 100 milijonov evrov prihodkov na leto, se po poročanju portala zanimajo češka Emma Capital in Fortuna Entertainment Group ter madžarski interesent Szerencsejatek.

Portal je informacijo pridobil slabo leto dni po tem, ko se je britanski igralniški velikan Entain umaknil iz postopka nakupa večinskega deleža v Športni loteriji v lasti treh slovenskih krovnih športnih zvez – Smučarske zveze Slovenije (SZS), Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in Nogometne zveze Slovenije (NZS). Prodajo je ustavilo finančno ministrstvo, potem ko sta bili vlogi za soglasje ministrstva k vstopu v lastništvo podjetja umaknjeni.

Češka finančna skupina, ki izdaja POP TV in Kanal A

Omenjene tri športne zveze pa naj bi po podatkih portala začele nov postopek zbiranja nezavezujočih ponudb za nakup svojih deležev. SZS in OKS imata v lasti vsaka po 20-odstotni delež, NZS pa 17-odstotnega.

Med interesenti za nakup naj bi bila v Sloveniji že dejavna podjetja in osebe. Družba Emma Capital upravlja več naložbenih skladov. Njen ustanovitelj je Jiri Šmejc, generalni direktor in solastnik češke finančne skupine PPF, ki ima v Sloveniji že v lasti družbo Pro Plus, izdajateljico kanalov POP TV in Kanala A. V konzorciju, ki ga vodi, sodeluje več drugih podjetij v lasti nekaterih najbogatejših Čehov.

Za loterijo se je družba potegovala že lani skupaj z Britanci in češko finančno skupino J&T, ki je največji posamezni zasebni lastnik Petrola, še poroča Necenzurirano.

Igralniška skupina Fortuna Entertainment Group je medtem eden vodilnih igralcev na trgih srednje in vzhodne Evrope. Njen lastnik je češka investicijska družba Penta, ki se je pred petimi leti zanimala za nakup POP TV.

Nekdanja Orbanova ministrica

Madžarski Szerencsejatek pa je v lasti tamkajšnje države in upravlja madžarsko loterijo, v lasti pa ima tudi koncesijo za športne stave in deleže v največjih igralnih salonih. Njegova direktorica je Andrea Mager, nekdanja ministrica brez listnice v vladi Viktorja Orbana, ki jo je revija Forbes pred petimi leti razglasila za najvplivnejšo žensko na Madžarskem.

Kot dodaja Necenzurirano, uradnih informacij o novem postopku prodaje ni mogoče dobiti. So pa po informacijah portala do zdaj nezavezujoči ponudbi oddala dva od treh interesentov: Fortuna Entertainment Group in Emma Capital.

Prvi naj bi za nakup celotne Športne loterije ponujal več kot 70 milijonov evrov. To je več od vrednosti ponudbe, ki so jo lani skupaj oddali Britanci in Šmejc (nekje med 50 in 60 milijoni). Ponudba Emma Capitala naj bi bila medtem precej nižja. Skupini, ki jo vodi Šmejc, naj bi pri kupovanju pomagalo več slovenskih lobistov.