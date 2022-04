Pogačar in Mohorič za slovenski spektakel

Dirka po Sloveniji ne spada v svetovno serijo, a pozornost kolesarske javnosti bo junija usmerjena na naše ceste. Na njih se bosta pred odhodom na Tour de France udarila člana prve peterice na svetu, Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Oba sta zagotovilo, da bomo videli veliko visokooktanskega dirkanja in nepregledne množice navijačev ob trasi.

Ta se bo začela v sredo, 15. junija, v Novi Gorici. Karavano bo za nekaj kilometrov popeljala v Italijo, a prvega nosilca zelene majice bomo dobili v Postojni. Dirka se bo nato preselila na že dobro znane ceste med Ptujem in Rogaško Slatino. Neke vrste déjà vu bo tudi 3. etapa s startom v Žalcu in ciljem na Celjskem gradu, pred katerim bo treba premagati vzpon na Svetino – tu je Pogačar lani deklasiral konkurenco in malodane že odločil dirko.

Tokrat bo morda ponovil vajo, pustiti pa bo moral nekaj nabojev za kraljevsko 4. etapo s startom v Laškem in ciljem na Veliki planini. Nanjo večji del vodi že znani vzpon na Volovljek, ki bo tokrat podaljšan za dobra 2 km in speljan po novem asfaltu (ta čas je na tem odseku še makadam) do ciljne višine 1197 metrov.

Sledil bo še nedeljski tradicionalni zaključek v Novem mestu, ki pa ne bo takšen, kot smo ga vajeni. Na Glavnem trgu je pričakovati zmago najbolj drznega, ki se bo brez zavor spustil s Trške gore. To bo finiš à la Milano–Sanremo, kjer je marca Mohorič svojo neustrašnost kronal z največjo zmago v karieri.

Doma vedno motiviran

»Dirka po Sloveniji je že lani pokazala, da je prava priprava za Tour de France. Tadej se vedno želi pokazati pred slovenskim občinstvom in bo tudi letos motiviran. Enako velja za Jana Polanca, ki bo tudi v naši ekipi in je bil na tej dirki že blizu zmage,« je o 791,7 km dolgi preizkušnji dejal Andrej Hauptman, športni direktor, ki bo tako kot lani na slovenskih cestah vodil ekipo UAE. »Vse etape bodo zanimive, izpostavil pa bi predzadnjo s ciljem na Veliki planini,« Hauptman ne skriva, kateri dan bo na vrh meril Pogačar.

»V boj za zeleno majico se bržkone ne bom vpletel, vzponi so prezahtevni, na njih se bodo udarili pravi gorski specialisti,« pa je dejal Mohorič, ki so se mu oči zasvetile ob predstavitvi sklepne etape s spustom s Trške gore. »To je etapa zame, upam, da mi nihče ne bo želel slediti in tvegati življenja na spustu,« je dodal 27-letni kapetan ekipe Bahrain Victorious, ki se za dirko po Sloveniji namesto za junijski dirki svetovne serije po Švici in kriterij Dauphine odloča iz podobnih vzgibov kot Pogačar.

»Prireditelji opravljajo odlično delo, dirka postaja iz leta v leto večja, kolesarji in spremljevalne ekipe smo zelo zadovoljni z izvedbo, termin je ugoden, trasa zanimiva. Slovenija je mamljiva izbira za vse, ki se pripravljamo za Tour. Pet dni dirkanja brez pretiranega stresa je optimalnih pred odhodom v Francijo,« je še dejal Mohorič, ki ve, o čem govori. Lani je Pogačar po nastopu na dirki po Sloveniji drugič zapored osvojil rumeno majico in dobil tri etape, Mohorič je k slovenskemu izplenu prispeval še dve.