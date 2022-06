Pogačar in Mohorič si ne bosta hodila v zelje

Slovenija je z novo lestvico Svetovne kolesarske zveze dobila lepo popotnico pred največjo domačo dirko. Po zmagi Primoža Rogliča na kriteriju Dauphiné ima spet 1. in 2. na svetu, pa tudi 6. In dva od teh, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, bosta prva zvezdnika na današnjem startu v Novi Gorici, kjer se bo začel petdnevni (792 km dolg) boj za zeleno majico do nedeljskega cilja v Novem mestu.

Bevkov trg, od koder se bo ob 12.45 podala karavana, je bil že včeraj povsem kolesarsko obarvan. Na njem sta svoje ambicije javnosti in sedmi sili predstavila oba vroča domača asa, za katera bo dirka po Sloveniji v prvi vrsti priprava za Tour de France, ki se bo 1. julija začel v Københavnu.

A bo več kot to, ne eden ne drugi nočeta na Dansko in nato v Francijo oditi praznih rok. Kot kaže, si tekmeca iz arabskih ekip in tudi dobra prijatelja na domačih cestah ne bosta hodila v zelje. »Moj primarni cilj je etapna zmaga, že prva v Postojni je zanimiva, vsekakor mi ustreza zadnja s spustom s Trške gore v Novo mesto. Morda se bo kakšna priložnost pojavila tudi vmes. Če se bom dobro počutil, se bom boril tudi za vrh v skupnem seštevku, a v tej bitki nisem na isti ravni kot možakar ob meni,« je na Pogačarja, svetovno št. 1, pokazal Mohorič (6.), prvo ime močno slovenske zasedbe Bahraina Victoriousa, ki ga bo vodil športni direktor Gorazd Štangelj. Poleg Mohota bodo na cesti še Jan Tratnik, Domen Novak in Matevž Govekar.

Roglič bo gledal

Na slovenskem touru vloga branilca lovorike pripada Pogačarju. »Prihajamo z močno ekipo, večina je gre nato na Tour. Na slovenskih cestah se želimo povezati med sabo, to bo mini generalka za Tour. Na vsako dirko pa gremo tudi z željo po zmagi, tudi ta teden si želimo čim bolj dirkati in uživati,« je dejal kapetan ekipe UAE, ki letos cilja na kraljevsko 4. etapo; ta se bo končala na Veliki planini, šla pa bo tudi čez njegovo rodno Komendo.

»Ko bomo šli skozi Komendo, mi bodo šle kocine pokonci, mogoče se bom zaustavil in pozdravil domače, če ne bomo šli prehitro,« se domače etape veseli Pogačar, ki je na dirko po Sloveniji prišel z višinskih priprav v Livignu. Tam je tudi spremljal Rogličevo predstavo na dirki po Dofineji. »Jumbo Visma je pokazala, da je zelo močna ekipa, Jonas Vingegaard in Primož sta bila zelo močna v klanec, to je bilo sporočilo in referenca za tekmece, a me to ne preseneča, to smo pričakovali. Oni bodo gotovo gledali dirko po Sloveniji, vendar je Tour neka povsem druga zgodba,« je o rivalstvu na daljavo dejal Pogačar, ki je na dirko po Sloveniji privabil številne tuje novinarje.

Te je zanimalo tudi, ali dvakratni zmagovalec Toura čuti kaj pritiska pred dirko po Sloveniji. »Nekaj ga je. A ga tudi potrebujem, če želim tekmovati. Brez pritiska ne moreš zmagovati na nobeni dirki,« se Pogi, ki bo imel tudi domačo podporo v športnem direktorju Andreju Hauptmanu in sotekmovalcu Janu Polancu, zaveda, da v profesionalni karavani nikjer ni šale.

Danes je na uvodni etapi od Nove Gorice do Postojne bržčas ne bo poznal idrijski dvojec iz Bahraina Victoriousa Tratnik in Govekar. Kaj bi bilo za slednjega lepšega, kot da dobi krstno etapo za novega delodajalca, ki ga bo peljala skozi domači kraj?