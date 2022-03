Po trojni zmagi Slovenk sledil šok, poslovil se je trener

Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj (277,4 točke) je postala zmagovalka zadnje tekme sezone svetovnega pokala v nemškem Oberhofu. Za popolno slavje Slovenk sta z drugim in s tretjim mestom poskrbeli Nika Križnar (273,1) ter Ema Klinec (262,4). Med deseterico je zadnjo tekmo v karieri končala tudi Špela Rogelj (252,5), ki je bila šesta.

Kasneje je Bogatajeva potrdila, da se od mesta glavnega trenerja poslavlja Zoran Zupančič, ki je v zadnjih sezonah uspešno vodil slovenske skakalke. »Finale štiriletnega obdobja, trojne stopničke, trofeja za zmago v pokalu narodov. Delo je narejeno. Hvala ekipi, dekletom, pomočnikoma in vsem širšim pomočnikom, ki so kadar koli stali za vsemi temi rezultati,« je ob slovesu dejal glavni trener Zupančič.

Slovenska reprezentanca je na koncu zanesljivo slavila v pokalu narodov, kar se je zgodilo prvič v zgodovini svetovnega pokala. Slovenke so na koncu zbrale 4.570 točk, drugouvrščene Avstrijke pa 3.823. Tretje mesto so zasedle japonske skakalke z 2.213 točkami. Nasploh so bile slovenske skakalke od olimpijskih iger, kjer so pobrale dve zlati medalji in eno bronasto ter na mešani ekipni tekmi še eno zlato, zelo prepričljive. Na zadnjih 11 tekmah v svetovnem pokalu so Zupančičeve varovanke štirikrat slavile, sedemkrat zasedle drugo mesto ter štirikrat tretje.