Po porazu bi najraje bruhal

Napočil je prvi avgustovski konec tedna, ki ga je tako nestrpno pričakovala armada nogometnih navdušencev v Angliji, Franciji in Nemčiji. V teh treh deželah se namreč dviguje zastor nove prvenstvene sezone, preostali dve ligi iz tega kluba velikih 5 – Italija in Španija – bosta začeli svoji zgodbi en teden pozneje.

Nikakršna skrivnost ni, kateri nogometni klubi globalno ohranjajo največ privržencev. Liverpool je vsekakor v najožji izbrani druščini, igriv nogomet s posnetki podpore z legendarnega Anfielda je omrežil marsikaterega nogometnega zanesenjaka tudi pri nas. Ne bo jih malo, ki bodo bodisi pohiteli s sobotnim kosilom bodisi ga premaknili na poznejšo popoldansko uro, saj danes ob 13.30 rdeči začenjajo svoje novo poglavje. Za Jürgna Kloppa, izjemno cenjenega nemškega trenerja, je tako pred vrati že osma sezona pri kultnem angleškem klubu, začel jo bo na gostovanju v Londonu pri Fulhamu, ob sklepnem srečanju z novinarji pred odhodom v prestolnico pa ni ponujal toliko duhovitih in sproščenih domislic kot največkrat v prejšnjih letih. Skrbi ga namreč nenavadno število poškodb, v vsem zgodnjem alarmu pa bi se moral v vrata predčasno vrniti Alisson Becker. Ni ga bilo na nekaterih pripravljalnih tekmah, že premiera bo razkrila prve rešitve ugank o stanju duha moštva in njegovega vratarja.

Toda če so pri Liverpoolu prižigali prve opozorilne znake, ker jim doslej med pripravami ni šlo vse po načrtih, je še precej huje v Leverkusnu, spalnem predmestju Kölna. Moštvo, ki vedno znova meri vsaj na uvrstitev v ligaški del katerega od evropskih tekmovanj, se je osramotilo za uvod v sezono nemškega pokala in izgubilo proti tretjeligašu Elversbergu s 3:4. Po blamaži se je v javnosti oglasil legendarni dolgoletni menedžer Rainer Calmund in poudaril: »Prav veselil sem se tega popoldneva, občudoval vzdušje in užival v odlični hrani. A ob odhodu s stadiona mi je šlo na bruhanje! Pa ne zaradi hrane, temveč zavoljo igre našega Leverkusna ...«

Toda za obup ni časa, pred poraženci je že danes derbi v Dortmundu pred 80.000-glavo množico najglasnejših tribun v nemškem nogometnem prostoru. Edini Slovenec v bundesligi Kevin Kampl bo s svojimi rdečimi biki iz Leipziga jutri na zahtevni preizkušnji v Stuttgartu.