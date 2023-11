Peter Prevc: Ni še vse vrhunsko, je pa že blizu temu

Za Petra Prevca bo sezona za svetovni pokal 2023/24, za katero bodo zeleno luč prižgali jutri z uradnim treningom (14.00) in kvalifikacijami (16.00) v Ruki, že 15. na najvišji ravni v smučarskih skokih. Novo tekmovalno zimo pričakuje trdno odločen, da bo še podaljšal svoj že tako ali tako dolg seznam z izjemnimi uspehi.

»Moji občutki so kar dobri. Ne bom rekel, da je že vse vrhunsko, sem pa blizu temu. Moram se še malo umiriti in pridobiti dovolj samozaupanja, vendar ne preveč samozavesti,« je pred odhodom na Finsko razmišljal 31-letni as iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki ima dovolj čakanja na uvodne preizkušnje.

»Zdaj si želim predvsem, da končno startamo,« je poudaril najstarejši od bratov Prevc, ki je radoveden, kaj se bo ta konec tedna zgodilo v Ruki. Zanima ga, kaj njegova zdajšnja pripravljenost pomeni med svetovno elito. Na podlagi prvih nastopov na največji finski napravi bo lažje ocenil, kaj lahko pričakuje v novi zimi.

Na vprašanje, s čim bi bil zadovoljen na uvodni postaji za svetovni pokal, je v smehu odvrnil: »Da bi se vrnil cel domov.« V mislih je imel seveda tudi grdi padec z začetka marca na Bloudkovi velikanki med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Planici. Po kratkem premisleku je nadaljeval: »Želim si, da bi me imel zrak rad. Da ne bi imel težav z odskočne mize, da bi me neslo proti dnu skakalnice in da bi kazal takšne skoke, ki jih je lepo pogledati ...«

Na Finskem še ni zmagal

V Ruki je v vseh teh letih doživel že marsikaj, najbolj pa mu je v spominu – zanimivo – ostal padec po doskoku, ki ga je leta 2016 stal zanesljive zmage. Kljub temu je takrat osvojil odlično tretje mesto – za (naj)mlajšim bratom Domnom Prevcem in Nemcem Severinom Freundom. »Spomnim se tudi, da smo enkrat tja odleteli in se zgolj obrnili, ker zaradi premočnega vetra niso mogli izpeljati tekem. A večinoma smo imeli kar lepo vreme,« se je ozrl na pretekle preizkušnje v tem finskem smučarskem središču pri Kuusamu, kjer še ni okusil slasti zmage. Na oder za najboljše se je zavihtel dvakrat; leta 2012 po moštveni tekmi (skupaj z Jako Hvalo, Robertom Kranjcem in Jurijem Tepešem za tretje mesto) ter – kot že omenjeno – štiri leta pozneje še med posamezniki. Tretji bi bil tudi decembra 2019, če ga ne bi v finalu diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa.

Na zaključnih pripravah, ki so jih Slovenci opravili v Planici in Kranju, mu je šlo dobro od nog. »Izstopal je Timi Zajc, ki je v tem trenutku res dober. V povprečju je bil kakšnih šest, sedem metrov pred mano. No, uvrščen bi bil kar visoko, če bi Timi zmagal za pet metrov,« je z nasmeškom ocenil član kranjskega Triglava. Kot je pristavil, je bil Zajcu najbližje Anže Lanišek. »Potem smo si bili z Domnom Prevcem in Žigo Jelarjem trije kar blizu. Odvisno od dneva in treninga,« je razkril zmagovalec 23 tekem za svetovni pokal, s katerimi kot najboljši Slovenec na večni lestvici deli 12. mesto s Švicarjem Simonom Ammannom in Avstrijcem Thomasom Morgensternom.