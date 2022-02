Olimpijski junaki že prejeli čeke z nagradami

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je danes pripravil virtualni sprejem za slovenske olimpijce, ki so se iz Pekinga že vrnili v domovino. Med njimi so bili tudi prejemniki olimpijskih medalj, skakalki Urša Bogataj in Nika Križnar ter deskarja Gloria Kotnik in Tim Mastnak.

Sprejem je sicer potekal v olimpijski vasici v Kranjski Gori, a je OKS ljudi povabil, naj ga zaradi trenutnih epidemioloških razmer spremljajo prek spleta. Kljub temu se jih je nekaj deset zbralo tudi v središču Kranjske Gore.

Prejeli nagrade

Olimpijcem sta se na sprejemu zahvalila predsednik OKS Bogdan Gabrovec in predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar. Prejemnikom medalj in njihovim trenerskim štabom so olimpijski komite in sponzorji predali tudi čeke. Bogatajevi v vrednosti 30.000 evrov, Križnarjevi 25.000 evrov, Kotnikovi 15.000 evrov, Mastnaku pa 17.500 evrov.

Podoživeli žlahtne trenutke

Slovenski junaki so podoživljali njihove žlahtne trenutke z olimpijskih iger, Križnarjeva je denimo priznala, da so se ji na dan tekme roke tako tresle, da ni mogla pisati sporočil na telefonu. »Z Uršo sva se proščali tako, da sva navijali glasbo in tako preganjali nervozo,« je priznala.

Kotnikova, ki je poskrbela za pravo senzacijo, pa je dejala, da je za razliko od svojih nastopov v preteklosti, tokrat zares uživala, kar se je videlo v vsaki vožnji. »Pred vožnjo za tretje mesto sem si na startu rekla, da ne bom še enkrat četrta, bila sem prepričana, da bom tisto medaljo dobila,« je dejala Kotnikova, katere najboljši rezultat do OI je bilo 4. mesto v svetovnem pokalu.

Mastnak je v Kranjsko Goro prišel še povsem pod vtisom bučnega sprejema v domačem kraju. »Če si četrti v skupnem seštevku svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami in na zadnji tekmi pred igrami drugi, je normalno, da se zavedaš, da si sposoben osvojiti medaljo,« je o svojih pričakovanjih pred igrami povedal 31-letnik, ki motivacijo vidi v še bolj žlahtnem lesku olimpijske medalje.

Iz Kitajske se je doslej vrnil le del slovenske olimpijske odprave. Na prizorišču so med drugim še smučarski skakalci, ki jih v ponedeljek čaka ekipna tekma na veliki skakalnici, smučarski tekači, biatlonci in večina alpskih smučarjev.