GLORIA KOTNIK

Gloria Kotnik, edina mama v slovenski ekipi: Lani dobila sina, letos medaljo

Šport je spisal še eno filmsko zgodbo, v kateri je glavna 32-letna deskarka na snegu, ki je na svojih četrtih olimpijskih igrah osvojila prvo olimpijsko kolajno. »Največji dosežek v življenju me čaka doma, medalja pa je nagrada za ves trud in vse tiste najbližje, ki so me ves ta čas podpirali,« je po uspehu kariere povedala Velenjčanka, ki se je med igrami javila s Kitajske tudi za bralke in bralce revije Suzy.