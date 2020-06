Od zgub do zastrašujočih prvakov

Če bi bila legendarna liverpoolska glasbena skupina The Beatles še skupaj, bi zdaj zabrenkala komad Magical Mystery Tour. Takšno je bilo namreč tekmovalno potovanje nogometašev Liverpoola v sezoni 2019/20. Rdeči z Anfielda sedem krogov pred koncem elitne angleške premier league že lahko slavijo nov naslov prvaka, prvi po tridesetih letih in skupno devetnajsti.



Ko so nazadnje postali šampioni, se tekmovanje celo še ni imenovalo premier league. Karizmatični nemški trener Jürgen Klopp je liverpoolsko bando, ne bend kot Beatles, letos le suvereno pripeljal do naslova, potem ko je lani pri 97 zbranih točkah izgubil le eno tekmo, a najboljši je bil za boro točko Manchester City.



Zato pa je bila v trofejno sobo na stadionu Anfield umeščena lovorika za zmago v ligi prvakov. Izbrani angleški strokovnjaki pa se v oceni zdajšnjega zmagoslavja tudi strinjajo v tem, da je Liverpool v tej sezoni v boju za naslov z nenehno veliko prednostjo, zdaj je 23 točk, psihološko uničil nebeško modre iz Manchestra.



Sta pa bila za igranje na živčne strune velik izziv tudi ustavitev sezone zaradi koronavirusa in dolgo pregovarjanje o ponovnem zagonu, ko je bilo ligaško tekmovanje že na meji tega, da ga predčasno končajo. Današnji časi so že brez pandemije dovolj zapleteni, ni več nostalgične romantike, a novi šampionski rod morebiti res ni na ravni tistih iz sedemdesetih in osemdesetih let preteklega stoletja, ta sta enajstkrat osvojila angleško prvenstvo, ob tem še štirikrat slavila naslov v ligi prvakov.



Tudi rod Stevena Gerrarda, elitno evropsko tekmovanje je sebi v prid odločil leta 2005, je neka druga zgodba. Kar velja, da se zdajšnjih nogometašev Liverpoola kot klop drži zmagovalna miselnost trenerja Kloppa.

Ameriški posli

Ker je šport velik posel, pa se okoli šampionskega Liverpoola pojavljajo tudi že prve poslovne špekulacije. Rdeči klub je leta 2010 kupilo ameriško podjetje Fenway Sports Group, to pa naj bi zdaj v luči naslova prvaka ob povečani vrednosti klub z velikanskim dobičkom tudi prodalo.



Nogometni klub Liverpool je ocenjen na vrednost dveh milijard funtov (2,2 milijarde evrov), sicer pa je že bil na robu bankrota, ko je Škotski kraljevi banki dolgoval 237 milijonov funtov (262 milijonov evrov), dolg sta povzročila prejšnja ameriška lastnika George Gillett in Tom Hicks. Šest mesecev pravnih bojev je trajalo, da sta Američana klub prodala rojakom, in to za, kar se zdi drobiž, 300 milijonov funtov (331 milijonov evrov). Liverpoolski klub pa je imel lani rekorden promet 530 milijonov funtov (586 milijonov evrov).